Caprichoso e Garantido dão ‘show’ nos ensaios dos Bumbás

A primeira noite de Ensaios dos Bumbás, realizada, no sábado (23), pelos Bois Caprichoso e Garantido, mostrou que a temporada 2024 promete ser diferenciada. O público compareceu em peso, lotando a ferradura do Sambódromo, os bumbás e seus itens oficiais mostraram garra e vontade de serem campeões do Festival de Parintins, neste ano, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho.

Os dirigentes dos Movimentos Marujada e Amigos do Garantido, responsáveis pela realização dos ensaios, com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, também apresentaram a opinião em comum de que a temporada de 2024 será especial.

Para o presidente do Movimento Marujada (MM), Rogério de Jesus, o Roca, a temporada do Bar do Boi este ano será centrada na busca do tricampeonato do boi-bumbá Caprichoso. “Então, por causa disso, a galera azulada pode esperar que estamos firmes em busca do tricampeonato. E, para isso, a preparação vai ser aqui no Sambódromo e lá no Rio Negro, todas as sextas-feiras, e aqui aos sábados. Então, estamos firmes para ter grandes espetáculos sempre aos sábados aqui, no Bar do Boi”, afirmou.

A presidente do Movimento Amigos do Garantido (MAG), Cláudia Santos, afirmou que a temporada de 2024, para o MAG, começou em fevereiro, com a festa de aniversário de 28 anos do movimento. “Os torcedores vermelhos e brancos podem esperar várias novidades porque o primeiro Curral do Garantido é dia 30. Então, nós já estamos convidando as pessoas para o nosso evento. Hoje tem novidades, com todos os artistas tanto do Garantido quanto do Caprichoso. Tem os artistas de ponta, os itens”, afirmou.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, lembrou que a temporada de 2024 começou de forma frenética, com o lançamento do Festival de Parintins, no Bumbódromo, na sexta-feira (22/03), na Ilha Tupinambarana, e o início dos Ensaios do Bumbás, no sábado (23/03), no Sambódromo, em Manaus.

“Mais uma vez o governo Wilson Lima vem valorizando a nossa cultura, fazendo um trabalho de investimento voltado para a potencialização do trabalho que já é feito pelos artistas do boi e, dessa forma, gerando tantos empregos e oportunidades”, disse o secretário. “A gente já vê aqui a casa com um público expressivo. Ontem, em Parintins, também tivemos um espetáculo belíssimo com mais de 15 mil pessoas e a gente segue com um calendário intenso, que vai até a data oficial de realização do festival, nos dias 28, 29 e 30 de junho”, afirmou.

Para o tripa do Caprichoso, Alexandre Azevedo, 2024 é um ano atípico, porque o festival tem sido muito comentado em todo o Brasil. “Com certeza, o Caprichoso vai apresentar um grande espetáculo para quem for a Parintins e, também, para quem vai acompanhar na televisão. Caprichoso vem muito forte para conquistar esse tricampeonato. Então, pode esperar, galera, que o Caprichoso vem padrão Caprichoso, como a gente costuma falar”, declarou.

O apresentador oficial do Garantido, Israel Paulain, afirmou que a festa do lançamento em Parintins foi linda e impressionou a todos, com o Bumbódromo superlotado. “Eu estou muito empolgado, energizado, estou muito animado com esse novo momento do Boi-bumbá Garantido, agora na gestão do presidente Fred Goes. Garantido resgatando a sua essência, voltando para sua sina de ser campeão e nós vamos entrar no bumbódromo para conquistar o 33º título”, garantiu.

Os torcedores dos bumbás também mostraram empolgação. A torcedora Karen de Queiroz, do boi-bumbá Caprichoso, disse que estava ansiosa para o início dos Ensaios dos bumbás. “Todo ano eu venho e, assim, eu venho em todos os ensaios. Pode estar chovendo, pode estar do jeito que for, mas eu sempre venho. É uma honra poder acompanhar o meu boi”, declarou.

A torcedora Raíssa Teixeira, do boi-bumbá Garantido, também disse que estava esperando ansiosamente o início dos ensaios. “É o início de uma temporada que a gente está esperando muito do Garantido. Dois anos que não foram tão bons, então estar aqui, iniciando, é uma expectativa muito grande”, disse.

Os shows

Na primeira noite de Ensaios dos Bumbás, os dois bois levaram suas respectivas galeras ao delírio com suas apresentações, revezando-se no palco a cada hora, das 21h da noite de sábado (23/02) às 3h da madrugada de domingo (24/03).

Os levantadores de toadas Leonardo Castelo e Felipe Júnior abriram a noite às 21h, cantando toadas recentes e históricas do Garantido, em uma espécie de esquenta dos grandes shows que seriam apresentados em seguida pelos bumbás.

No segundo show da noite, às 22h, foi a vez do Caprichoso apresentar seu grande espetáculo, com a participação de todos os itens oficiais. Patrick Araújo (levantador oficial) e Edmundo Oran (apresentador) foram os primeiros a subir ao palco do Sambódromo com a Marujada de Guerra. Um início apoteótico, que contou com os itens individuais: Marciele Albuquerque (cunhã poranga), Cleise Simas (rainha do folclore), Marcela Mariavla (porta-estandarte), Valentina Cid (sinhazinha) e o pajé Erick Beltrão, além do Touro Negro da Francesa, movimentado pelo tripa Alexandre Azevedo.

No segundo momento de show do Garantido, às 23h, os itens oficiais individuais se apresentaram, realizando o grande espetáculo do bumbá da Baixa do São José. Para alegria dos torcedores encarnados Edilene Tavares (rainha do folclore), Lívia Christina (porta-estandarte), Adriano Paketá (pajé), Valentina Coimbra (sinhazinha-da-fazenda) e o amo do boi João Paulo Faria se apresentaram.

Em seguida, depois da meia-noite, Prince do Boi (amo do boi) dividiu o palco com Júnior Paulain, em uma combinação que promete levar momentos de tradição e folclore ao Sambódromo. Em seguida, David Assayag (levantador oficial) cantou acompanhado da Batucada. O Comando Garantido (torcida oficial) e o Garantido Show (grupo de dança oficial) também fecharam o cenário das atrações do Garantido.

A noitada bovina foi encerrada, na madrugada do domingo (24/03), com Klinger Júnior e Arlindo Neto, dois herdeiros de grandes nomes da família azulada. O boi de pano se apresentou novamente sob o comando do tripa Alexandre Azevedo, que defende o item 10 do Festival (boi-bumbá evolução). As torcidas oficiais FAB e Raça Azul, Troup Caprichoso e Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus completaram o elenco de atrações azuladas.

