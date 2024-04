Homem é atropelado em avenida de Manaus após se assustar com cachorro

Manaus (AM) – Um homem, que ainda não foi identificado, foi atropelado na Avenida Cosme Ferreira, bairro Zumbi, zona leste de Manaus, durante a tarde desta segunda-feira (29), após se assustar com um cachorro.

Testemunhas relataram que a vítima estava caminhando pela calçada, quando se assustou com o animal e acabou indo para a rua, no momento em que foi atropelado por um carro modelo Ônix. Com a colisão, a o homem bateu a cabeça no chão.

O motorista do carro ficou no local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para uma unidade de saúde da capital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

