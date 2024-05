Foragido é executado a tiros ao descer de ônibus dentro do T4, em Manaus

Suspeito do crime era passageiro do mesmo coletivo em que a vítima estava, segundo a polícia.

Um homem identificado com José Eliabe Gonçalves de Oliveira, de 33 anos, foi executado a tiros ao descer de um ônibus dentro do Terminal de Integração 4 (T4), na Zona Leste de Manaus, nesta quinta-feira (2). O suspeito era passageiro do mesmo coletivo em que a vítima estava, segundo a polícia.

O crime aconteceu por volta das 6h, ao descer do ônibus José Eliabe foi surpreendido pelo rival, que atirou várias vezes contra a cabeça da vítima e fugiu. Câmeras de segurança do T4 devem ajudar a polícia na identificação do pistoleiro.

O crime gerou pânico em outros passageiros dentro do terminal. Equipes da 27ª Companhia Interativa de Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, mas não conseguiram capturar o suspeito.

Familiares da vítima afirmam que ele era foragido do sistema prisional do município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Ele havia sido preso por tráfico de drogas e estava recebendo ameaças de morte.

O corpo de José Eliabe foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

