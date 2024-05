Curso presencial ou Ead? Saiba quais são as vantagens de cada modalidade de ensino

Com o avanço da tecnologia no campo educacional, iniciar uma nova formação, hoje, passa não apenas por escolher um curso, mas também qual modalidade de ensino se adequa mais a você

Investir em um curso profissionalizante é uma ótima opção para quem deseja se qualificar para obter melhores vagas e salários no mercado de trabalho. Com o avanço da tecnologia no campo educacional, iniciar uma nova formação, hoje, passa não apenas por escolher um curso, mas também qual modalidade de ensino se adequa mais a você. As duas principais opções são ensino presencial e à distância, mas você sabe as vantagens de cada uma?

Vale ressaltar que uma das modalidades de cursos profissionalizantes mais requisitadas pelo mercado é a formação técnica. Isso porque, além de o curso durar menos tempo, entre 12 e 18 meses, permite que o ensino seja muito mais focado na prática.

De acordo com o Censo Escolar 2023, a educação profissional e tecnológica (EPT) foi a modalidade que mais cresceu no último ano, no Brasil. Foram 1,34 milhão de matrículas na rede pública de ensino e 1,07 milhão no setor privado. Além disso, pessoas com formação técnica chegam a ganhar até 24,9% a mais do que outros trabalhadores, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Diferenças

Coordenador do ensino à distância do Centro de Ensino Técnico (Centec), Moacir Muniz explica que cada modalidade tem sua própria vantagem. A escolha pelas aulas presenciais ou on-line vai variar, a depender do objetivo e rotina de cada estudante.

“Tanto o EaD quanto o ensino presencial têm suas vantagens e desafios. A escolha entre eles deve considerar as necessidades individuais, o perfil do aluno e os objetivos de aprendizado. Ambos os modelos contribuem para a formação acadêmica e profissional, e a combinação de elementos de ambos pode ser uma abordagem eficaz para a educação do século 21”, destaca.

Segundo o professor, o EaD é especialmente indicado para pessoas que buscam flexibilidade de horários. Trabalhadores, mães e pais que precisam conciliar estudos com outras responsabilidades encontram no EaD uma alternativa viável. Além disso, alunos que residem longe das instituições de ensino ou que preferem um modelo de aprendizado autônomo podem se beneficiar desse formato.

“Já o ensino presencial é recomendado para aqueles que valorizam a interação direta com professores e colegas. A estrutura da sala de aula, a rotina fixa e a oportunidade de participar de atividades práticas são atrativos deste modelo. Além disso, a socialização e o desenvolvimento de habilidades interpessoais são facilitados pelo contato presencial”, comenta.

Outro diferencial entre os dois modelos é a interação. Enquanto no presencial, o contato com professores e alunos acontece em um ambiente físico, permitindo diálogo e troca de experiências, no EaD a comunicação ocorre por meio de plataformas on-line, e-mails e fóruns. A comunicação pode não ser imediata neste caso, mas permite uma flexibilidade de horários para essas interações e o contato com alunos e professores de outras regiões, expandindo o networking.

Avaliações

Uma dúvida comum aos estudantes está relacionada aos métodos de avaliação entre cada modalidade de ensino. Muniz explica que, embora haja semelhanças nos dois casos, o EaD e a formação presencial ainda apresentam diferenças significativas.

“No ensino presencial, as avaliações costumam ser centralizadas em provas escritas e trabalhos realizados em sala de aula. A frequência mínima de participação nas aulas também é considerada para aprovação. A interação direta com professores possibilita esclarecimento de dúvidas e feedback imediato”, pontua.

“No caso do EaD, a avaliação é mais diversificada. Além de provas, são utilizadas ferramentas digitais, como fóruns de discussão, trabalhos em grupo, projetos e testes online. Essa variedade promove uma avaliação contínua e holística do aprendizado do aluno. A participação em aulas virtuais e a entrega de atividades também são consideradas”, diz ele.

Há 14 anos em Manaus, o Centro de Ensino Técnico (Centec) possui, hoje, além de cursos presenciais, sete formações pela modalidade EaD. São elas: Administração, Logística, Qualidade, Serviços Jurídicos, Transações Imobiliárias, Segurança do Trabalho e especialização em Saúde do Trabalhador. “Continuamos expandindo nossa oferta de cursos e pretendemos lançar, ainda neste ano, o técnico em Contabilidade por ensino à distância”, afirma o coordenador.

