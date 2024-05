Oficiais de segurança da Ucrânia são detidos por plano para matar Zelensky

Líder enfrenta tentativas de assassinato desde que Rússia começou a guerra no território ucraniano em 2022

Dois oficiais de segurança ucranianos foram detidos por planejar assassinar o presidente Volodymyr Zelensky, de acordo com o Serviço de Segurança do Estado do país.

Zelensky teria enfrentado várias tentativas contra sua vida desde que a Rússia começou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Uma mulher da região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, foi presa em agosto de 2023 em conexão com uma conspiração para assassinar Zelensky. Ela foi acusada de reunir informações sobre a visita planejada de Zelensky a Mykolaiv, a fim de planejar um ataque aéreo russo para matá-lo. A SBU disse que pegou a mulher “em flagrante” enquanto tentava “passar inteligência aos invasores”.

Em abril, um polonês foi acusado de ajudar outro suposto plano de assassinato russo contra Zelensky. Ele foi acusado de “prontidão para agir por inteligência estrangeira contra a República da Polônia”, uma ofensa que carrega até oito anos de prisão.

Procuradores disseram que o homem concordou em fornecer informações a espiões russos sobre segurança no aeroporto de Rzeszów-Jasionka, no sudeste da Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, que Zelensky é conhecido por usar quando sai em viagens ao exterior. O complô foi descoberto pelas autoridades ucranianas e o homem foi posteriormente detido e acusado na Polônia.

Além de conspirações de assassinato, Zelensky experimentou uma série de incidentes durante suas muitas visitas às linhas de frente e cidades sob bombardeio russo.

Durante uma visita à cidade costeira de Odesa em março, um míssil russo explodiu perto de um comboio que transportava Zelensky e o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis. O grupo sentiu o impacto do ataque, a cerca de 500 metros do comboio, e viu uma “nuvem de cogumelo” de fumaça. Cinco pessoas foram mortas na ação, embora nem Zelensky nem Mitsotakis tenham sido feridos.

*Com informações da CNN Brasil

