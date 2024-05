Homem é preso por tentar estuprar adolescente de 13 anos no interior do AM

Santa Isabel do Rio Negro (AM) –Um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante, por tentativa de estupro de vulnerável contra uma adolescente, 13, na segunda-feira (6), no município de Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas. A prisão ocorreu no bairro São José Operário, no município.

De acordo com o delegado John Castilho, da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o autor é vizinho da vítima e teria oferecido presentes e dinheiro para atrai-la até sua casa, onde tentou beijá-la e consumar o abuso sexual.

“A vítima conseguiu gritar por socorro e foi salva por populares. Ao receber a comunicação do crime, saímos em diligência e efetuamos a prisão em flagrante do homem, que foi convertida em prisão preventiva posteriormente pela Justiça”, disse.

Ainda segundo o delegado, o autor é reincidente neste crime e contra ele constam dois processos por estupro de vulnerável e tentativa de estupro.

O homem responderá por tentativa de estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é preso em flagrante após agredir e asfixiar companheira no interior do AM

Roubos de veículos em Manaus apresentam queda de 26% no primeiro trimestre de 2024

Poste tomba e atinge veículo no Jorge Teixeira após forte chuva em Manaus