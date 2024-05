Homem que deu golpe de R$ 60 mil em idosos no interior do AM é preso

Santa Isabel do Rio Negro (AM) – Um homem identificado como Naum Goes Zedan foi preso, na quarta-feira (8), em Santa Isabel do Rio Negro (distante 630 quilômetros de Manaus), por estelionato e apropriação de proventos de idoso. O homem faturou cerca de R$ 60 mil aplicando os golpes.

De acordo com o delegado John Castilho, da 76ª DIP, várias vítimas procuraram a delegacia para denunciar o homem, relatando que o crime ocorria quando iam à loja de Naum para fazer o saque dos benefícios previdenciários, bem como para comprar eletrodomésticos.

“Na ocasião, Naum pedia aos idosos o cartão e a senha bancária para efetuar o saque ou a compra. Então ele efetuava diversos empréstimos, saques e, até mesmo, compras simuladas na máquina de cartão da própria loja, para sacar posteriormente os valores’’, disse.

Conforme o delegado, em um dos casos, o homem reteve o cartão e apropriou-se da remuneração e efetuou diversos empréstimos na conta de uma idosa indígena.

“Em determinado momento, a vítima não conseguiu mais sacar o valor da sua aposentadoria, vivendo em situação de penúria. Quando fomos prendê-lo, ainda cumprimos mandado de busca e apreensão dos objetos e documentos relacionados aos crimes”, disse.

Naum Goes Zedan responderá por estelionato e apropriação de proventos de idoso e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

