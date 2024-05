Pré-candidato, Roberto Cidade defende união pela população: “Fazer Manaus avançar”

Manaus (AM) — O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), participou, na noite de sexta-feira (10), do evento de lançamento do nome do Coronel Orleilso Muniz (Progressistas) como pré-candidato a vereador da capital. Em evento realizado na Zona Sul, os pré-candidatos defenderam ideias para melhorar a qualidade de vida da população e escutaram propostas para formulação do Plano de Governo para Manaus.

“Eu e o Coronel Muniz somos pré-candidatos para ajudar a mudar a história de Manaus. Com união, trabalho e vontade de realizar conseguiremos administrar e fazer Manaus avançar. Vamos fazer as entregas que realmente mudem a vida das pessoas”, declarou Roberto Cidade.

Para ajudá-lo na missão de melhorar a vida dos manauaras, o pré-candidato a prefeito de Manaus chamou atenção para as qualidades demonstradas por Coronel Muniz, pré-candidato a vereador.

“Tenho certeza de que estamos diante de uma pessoa que reúne todas as qualidades para ser vereador de Manaus. É uma pessoa que trabalha dia e noite para cumprir com suas missões, que tem o respeito da corporação. Você, coronel, aceitou o desafio e agora vamos à vitória. Você é um homem de liderança e não tenho dúvidas de que nos ajudará na Câmara Municipal de Manaus a fazer as entregas que nosso povo precisa”, declarou Cidade.

O pré-candidato a vereador agradeceu pela confiança e chamou atenção para o perfil conciliador de Cidade.

“Esse homem, o Roberto Cidade, constrói pontes, é um homem do diálogo. Todos nós, que caminhamos ao seu lado, estamos unidos e inspirados no senhor, uma pessoa do bem, comprometida e trabalhadora. Na política nós precisamos de pessoas assim. Conte comigo e com meu apoio para vencermos as eleições municipais”, afirmou o pré-candidato a vereador.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Grandes nomes da política manauara são pré-candidatos nas eleições municipais de 2024

Três ex-secretários da Prefeitura de Manaus irão disputar eleições em 2024