Anitta perde 100 mil seguidores após postar homenagem ao candomblé

Após postar uma mensagem sobre o videoclipe ‘Aceita’, a cantora Anitta perdeu mais de 100 mil seguidores, nesta segunda-feira (13). O mais novo trabalho da cantora deve homenagear o candomblé, religião da qual a artista é adepta.

“Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo o que já não me serve mais” publicou a cantora. “Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade.”

Laroyê é uma saudação a Exu, orixá mensageiro dos caminhos abertos. O orixá foi homenageado pela Grande Rio em 2022 e é equivocadamente associado à figura do diabo no imaginário cristão.

De acordo com as redes da cantora, o videoclipe deve ser lançado na quarta-feira (15). Anitta ainda compartilhou as primeiras imagens do trabalho no Instagram, junto com uma homenagem ao orixá Logun Edé, que é tema do enredo da Unidos da Tijuca para o carnaval 2025.

“Iorubá. Orixá. Eu sou Longun Edé, o grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência da minha mãe e a bravura e astúcia do meu pai. Como caçador e pescador, sou minha própria natureza. Eu sou o único capaz de reunir todos os mundos. Eu sou o equilíbrio entre homens e mulheres.

Sou adorado nos lugares sagrados do Brasil. Com Severiano levantei a casa de Kalé Bokum na Bahia. Com Zezito minhas forças chegaram ao Rio de Janeiro, onde cheguei com a Corte Real de Ijexá. Estou presente em todos aqueles que me reconhecem como o ‘filho santo que os velhos respeitam’, como dizia Madre Menininha do Gantois.

Eu sou a força da juventude no tempo. Estou no presente, olhando para o futuro. Estou no passado, onde reivindico tradições. Estou no futuro onde meu legado é imortal! Eu nunca morro.

Também estou no desafio dos limites. Neste mundo de afrontas, sou o combate à humilhação dos indivíduos subalternizados, empobrecidos e constrangidos simplesmente por existirem. Audácia é meu nome contra aqueles que negam uma vida plena e digna aos jovens negros.”

*Com informações do G1

Leia mais

Anitta e Madonna protagonizam cena de sexo oral em palco do Rio de Janeiro

Ousada! Anitta escolhe look com transparência para festa pós-Oscar

VÍDEO: Mãe de Ludmilla vaza áudio de suposto empresário criticando Anitta: “Ela quer ofuscar”