Anitta e Madonna protagonizam cena de sexo oral em palco do Rio de Janeiro

A participação especial de Anitta causou furor no show de Madonna no Rio de Janeiro. As cantoras simularam uma cena em que ambas recebiam sexo oral no palco. Mais cedo, a diva americana já tinha agradecido por aprender a “pagar boquete”.

A cena foi durante a apresentação da música Vogue. Madonna chamou Anitta e as duas começaram a dar notas para os modelos que se apresentavam. Em seguida, Madonna puxou a perna de Anitta e convidou os dançarinos para fazer a encenação de uma “chupada”.

O show no Rio de Janeiro marca o encerramento da Celebration Tour. O espetáculo, que passou por diversas cidades do mundo, é uma celebração dos 40 anos de carreira da artista e passa pelos 14 discos de estúdio que lançou desde 1983.

Na tarde deste sábado (4), por volta das 16h, o público começou a se aglomerar em frente ao palco, onde ocorre o show de Madonna.

A polícia do estado permitiu que os fãs da Rainha do Pop fossem à praia, e muitas pessoas que chegaram cedo já arrumaram um lugar à frente do palco para ver a cantora de pertinho. Vale lembrar que alguns telões foram posicionados para que ninguém perdesse a apresentação. As ruas da Avenida Atlântica estão bloqueadas e somente os pedestres têm acesso ao local.

O público levou protetor solar, leques, cadeiras e outros assessórios para poder aguardar o início do show da cantora.

