Homem que furtou agência bancária no interior do AM é preso no Acre

Manaus (AM) – Wendel Darley Fonseca do Nascimento foi preso no domingo (12), por participação no furto praticado em uma agência bancária de Guajará, no interior do Amazonas. O homem foi preso em Rio Branco, no estado do Acre.

De acordo com o delegado Adenilson Carlos, da 69ª DIP de Guajará, o furto mediante arrombamento ocorreu na madrugada do dia 12 de abril deste ano, ocasião em que Wendel Darley e mais dois suspeitos interromperam a comunicação telefônica e internet da cidade para praticar o crime. Eles levaram aproximadamente R$ 650 mil em espécie do local.

“A prisão se trata do desdobramento das diligências para elucidar o crime. Outros dois envolvidos já foram presos e com a captura de Wendel Darley, resta apenas um autor, Joel Silva dos Anjos, o “Boneco”, que se encontra foragido”, disse.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita a quem tenha informações sobre o paradeiro de Joel Silva dos Anjos, que entre em contato pelo disque-denúncia 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Procedimentos

Wendel Darley Fonseca do Nascimento responderá por furto e organização criminosa e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Jovem diz que fazia ‘magia negra’ após cortar mão da mãe para sacar dinheiro no banco

Filho mata e desmembra mão de mãe para sacar dinheiro em banco

Dupla que participou de furto a banco é procurada pela polícia no AM