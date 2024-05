‘Meu par perfeito’, declara Éder Militão para Tainá Castro

Zagueiro do Real Madrid, Éder Militão assumiu o namoro com Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo

O jogador Éder Militão e a influenciadora Tainá Castro assumiram o namoro com uma foto publicada no Instagram. Os dois posaram juntos pela primeira vez desde que os boatos de romance começaram a surgir. Na legenda, o zagueiro do Real Madrid se declarou: “Meu par perfeito”.

Tainá repostou os stories em seu Instagram e escreveu: “minha dupla”. A influenciadora e estudante de Medicina já esteve diversas vezes na Espanha acompanhando o atleta em jogos do Real Madrid e vestindo a camisa do clube.

Troca de casais: qual a relação de Éder Militão, Tainá Castro, Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima namorou Militão por um ano e tiveram Cecília, de 1 ano e 9 meses. Tainá, por sua vez, foi casada com Léo Pereira e os dois anunciaram o fim do relacionamento em outubro de 2023.

Karoline anunciou o namoro com Léo Pereira no começo do ano, enquanto Tainá Castro e Militão foram vistos juntos algumas vezes e assumiram o romance em maio deste ano.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Karoline Lima surge aos prantos após ação judicial de Éder Militão; entenda

Rafa Militão lança novo single “Meu Corre” flertando entre o funk e rap

O que deu errado para o Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo?