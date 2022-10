Rafa Militão lança novo single “Meu Corre” flertando entre o funk e rap

Manaus (AM)- A amazonense Rafa Militão lança nesta sexta-feira (21) seu novo single “Meu Corre”. A faixa, que é um rap com batidas de funk, tem produção de Ruiz e ganha videoclipe oficial no YouTube.

O lançamento acontece pelo selo Brutal Crew, da Batalha do Real, com aceleração da agência Atabaque.

“A música é sobre a correria de ser uma mulher preta no rap, muitas vezes desvalorizada pelos homens da cena. Falo sobre conseguir ajudar a minha família financeiramente vivendo de música, apesar das dificuldades do meio”, afirma Rafa.

O lançamento ao vivo acontece no dia 22 de outubro, na comemoração de 19 anos da tradicional Batalha do Real, a mais importante e conceituada batalha de rima da América Latina, nos Arcos da Lapa.

O evento conta com as apresentações de Rafa Militão, Major RD, WinniT, Lis Mc, Shury e Jump.

Rafa Militão é uma rapper e DJ amazonense, nascida e criada em Betânia, bairro na Zona Sul de Manaus.

A manauara, que aposta no funk e no afrobeat em seus sets, já passou por locais como o festival Passo a Paço e o Rock in Rio.

Agora, ela aposta na sua carreira de rapper e traz uma sonoridade urbana ao mix. Seu diferencial é a versatilidade de gêneros e referências que sua carreira proporciona, trazendo um olhar diferente ao hip-hop que conhecemos.

*com informações da assessoria

