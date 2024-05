Prefeitura estuda abrigar as pessoas no bairro Porto Seco, em Porto Alegre (RS), e fornecer cinco mil barracas

Porto Alegre (RS) – A prefeitura de Porto Alegre planeja construir uma “cidade provisória” no bairro Porto Seco, em Porto Alegre (RS), para abrigar 10 mil pessoas na região. O bairro possui uma área pública que não foi afetada pelas enchentes do Rio Grande do Sul e identificada como ideal para reunir as pessoas. O plano foi discutido no último sábado (11). A área para ser usada seria o terreno do Complexo Cultural do Porto Seco. As informações são da Zero Hora.

A prefeitura procura, ainda, ajuda do governo federal para financiar a cidade provisória. O projeto contempla o recebimento de até cinco mil barracas, que seriam fornecidas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.

O plano ainda está sendo estudando e não foi tratado publicamente pela prefeitura de Porto Alegre.

A proposta será levada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). A prefeitura acredita que a mobilização dos voluntários possa diminuir e que, eventualmente, os imóveis das entidades privadas emprestados para abrigos terão que ser devolvidos.

Enquanto as regiões onde as pessoas moram, como as ilhas, o Bairro Humaitá e o 4º Distrito, passam por reconstrução, a nova cidade ofereceria escolas, mercados e segurança em suas instalações para atender às necessidades da população.

*Com informações do Metrópoles

