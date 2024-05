Cavalo é flagrado em 3º andar de prédio no RS

São Leopoldo (RS) – Um cavalo está preso foi flagrado ilhado no terceiro andar de um prédio em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Veterinários e bombeiros estão no local pensando na melhor estratégia para retirar o animal.

Os socorristas não souberam dizer como o animal chegou lá. Como a água não atingiu a altura do apartamento, existe a hipótese de que alguém colocou o cavalo no local ou que ele se abrigou por conta no imóvel.

Pelo menos 100 mil pessoas estão fora de casa no município após as chuvas.

*Com informações do g1

