Governador do RS pede desculpas após dizer que doações podem impactar comércio local

Nesta quarta-feira (15), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu desculpas em um vídeo publicado nas redes sociais por uma declaração feita ontem em entrevista à rádio BandNews FM.

Ele havia expressado preocupação de que o grande volume de doações físicas ao estado pudesse impactar negativamente o comércio local, dificultando sua recuperação.

Leite fala que o desafio do governo é lidar com a logística das inúmeras doações, que não param de chegar no estado, e como fazer com que esses itens cheguem até quem realmente precisa.

Relembre o caso

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi criticado nas redes sociais após citar uma preocupação com o “impacto” que as doações em excesso podem causar no comércio local em uma entrevista na Rádio BandNews nesta terça-feira (14). Após a repercussão do caso, Leite pediu desculpas.

Eduardo Leite sugere que doações físicas são prejudiciais, pois afetam o comércio local.



