Associação promove Road Show para farmacêuticos em Manaus

Manaus (AM) – A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) dá início à nova temporada do Road Show Care Center, programa destinado a capacitar farmacêuticos em uma série de eventos pelo país. A entidade desembarca em Manaus (AM) na próxima sexta-feira (17 de maio), a partir das 10h, no Studio 5 Shopping e Convenções.

O road show integra o calendário anual da associação desde 2016 e já contou com a adesão de 40 mil farmacêuticos. “O evento proporciona uma visão transformadora para esses profissionais, cujo protagonismo na atenção à saúde da população é cada vez mais evidente e impõe atualização permanente de conhecimentos”, comenta o CEO da Abrafarma, Sergio Mena Barreto.

A relevância da capacitação atrai também players da indústria farmacêutica e de bens de consumo, que promovem apresentações com foco na qualificação técnica. Esta edição terá as participações da Cimed, EMS, Danone, Prati-Donaduzzi, e as estreantes Unicharm, Cremer e Kimberly-Clark.

Sobre a Abrafarma

Fundada em 1991, a Abrafarma reúne as 29 maiores redes de farmácias do país, que contam com mais de 10,3 mil farmácias em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. As redes associadas representam cerca de 53% das dispensações de medicamentos no país. A associação tem como objetivo o aprimoramento das empresas filiadas, a preservação da imagem institucional, o relacionamento com entidades públicas, governo e fornecedores, além de apoio jurídico e pesquisa de mercado para o aperfeiçoamento das atividades.

*Com informação da assessoria

Leia mais

Farmacêutica dá dicas sobre ‘kit de remédios’ para período de viagens de férias

Profissionais contam suas histórias e comemoram o Dia Nacional do Farmacêutico

Farmacêutica amazonense dá dicas de como tratar melasma