Lançamento da pré-candidatura de Brena Dianná à Prefeitura de Parintins

A vereadora Brena Dianná, do partido União Brasil (UB), lança sua pré-candidatura à Prefeitura de Parintins (cidade localizada a 369 quilômetros de Manaus), nesta sexta-feira (17) a partir das 18h, na rua Dr. Romualdo Corrêa, esquina com rua Messias Augusto, bairro Paulo Corrêa. O evento contará com a presença do governador do Estado do Amazonas e presidente estadual do UB, Wilson Lima, secretários de estado, autoridades, vereadores e dos milhares de parintinenses que foram beneficiados pelas ações da parlamentar.

A pré-candidatura da advogada e vereadora de primeiro mandato ganhou repercussão na ilha Tupinambarana e grande adesão popular por causa da presença constante de Brena Dianná nas ruas da cidade. “Acompanhar o trabalho da Brena é muito fácil porque ela não é autoridade de gabinete, ela é povo. Tá sempre na rua ajudando e querendo saber o que acontece com a gente. Não conheço nenhum outro político que seja assim”, disse a dona de casa Elisângela Lopes, enquanto confirmava a participação no evento desta sexta-feira.

A moradora do Parananema irá acompanhada da família assim como milhares de parintinenses, que sonham com a mudança para Parintins avançar em setores vitais. Também estarão presentes representantes dos inúmeros partidos que integram a base de apoio político da pré-candidata: Partido Progressistas (PP), Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Verde (PV), Partido Comunista do Brasil (PC do B), Solidariedade, Partido Renovação Democrática (PRD), Democracia Cristã (DC), AGIR, Partido da Mobilização Nacional (PMN), Cidadania, Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Brena Dianná

Brena Dianná Modesto Barbosa Feitoza é parintinense, advogada, casada com o advogado Paulo Feitoza Neto e mãe de Bela Barbosa Feitoza. Filha de Kedina Modesto, neta de Ozita Modesto e bisneta de Francisca Pires, mais conhecida como “Dona Chica”.

Iniciou a carreira profissional aos 14 anos de idade quando venceu o concurso Rainha da Expopin. Posteriormente, foi convidada para atuar como Rainha do Folclore na Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso, em Parintins, onde permaneceu por 10 anos. Cursou Direito, sendo aprovada no Exame de Ordem dos Advogados do Brasil, tornando-se advogada registrada.

Na política, estreou concorrendo ao cargo de vereadora pelo Município de Parintins, sendo eleita com 1.183 votos. Como parlamentar, desenvolve o projeto Rua de Lazer, voltado para crianças de todas as faixas etárias, promovendo diversão e lanches para as crianças nos bairros da cidade. Também realiza ações na Páscoa, Dia das Mulheres, Dia das Mães, Dia do Professor, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Natal, Colônia de Férias. Brena Dianná promove com recursos próprios o Baile dos Idosos, Bailinho de Carnaval Infantil, Carnaboizinho, o Baile de Debutantes e a Casa do Papai Noel.

