Amazonas e agência da ONU estudam medidas para atender refugiados no período de estiagem

O Governo do Amazonas e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) abriram diálogo para formular políticas públicas que atendam refugiados diante da emergência climática. Nesta quarta-feira (15), o vice-governador Tadeu de Souza recebeu uma comitiva da entidade, em seu gabinete na sede do governo, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Tadeu de Souza apresentou o trabalho desenvolvido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e destacou a reunião com o Acnur como medida estratégica diante de uma possível estiagem severa nos próximos meses, agravada pelas mudanças climáticas.

“Estamos nos antecipando à possível estiagem severa em 2024 e abrir esse diálogo com o Acnur, que tem expertise em ações de ajuda humanitária, é importante para que possamos articular medidas para mitigar os impactos da seca que deve atingir não apenas os refugiados, mas toda a população amazonense. O Acnur pode contribuir para as políticas públicas preventivas”, ressaltou o vice-governador.

Para os representantes do Acnur, o Amazonas se notabiliza por desempenhar um papel exemplar no acompanhamento da temática do refúgio na região Norte do Brasil, mas há a preocupação de que as mudanças climáticas possam trazer impactos com a intensificação de deslocamentos forçados de novos grupos de refugiados.

O representante da entidade no Brasil, Davide Torzilli, disse que o diálogo com o Governo do Estado é importante para que medidas preventivas, diante da emergência climática, sejam adotadas em favor da proteção de pessoas refugiadas que residem e transitam no estado. Ele elogiou o trabalho de acolhimento feito pela gestão Wilson Lima.

“O Governo do Amazonas é estratégico nessa resposta humanitária e é um exemplo na esfera estadual aqui no Brasil e, também, em nível global. Outra pauta de discussão com o vice-governador foi a conexão entre a mudança climática, o impacto do desastre e o deslocamento das pessoas. Então, o Acnur está muito engajado nessa pauta, queremos colaborar”, declarou.

Fotos: Ricardo Machado / Secretaria-geral da Vice-governadoria

Atendimentos

Entre janeiro e abril deste ano, o Governo do Amazonas já realizou mais de 142 mil atendimentos somente no posto de triagem da Sejusc localizado no bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. A secretária executiva adjunta de Direitos Humanos da pasta, Gabriella Campezatto, destacou as medidas já realizadas para atender os refugiados.

“O Acnur é um dos nossos principais parceiros, que atuam para a garantia dos direitos humanos da população migrante refugiada no Amazonas. Nesse ano também, a Sejusc realizou a conferência estadual sobre migrações. Tivemos a participação do Acnur, juntamente com o Ministério da Justiça, para elencar quais as prioridades do Estado para atender a essa população e aprimorar, cada vez mais, a nossa rede”, pontuou.

A reunião com o vice-governador também teve a presença da secretária da Unidade de Gestão Integrada (UGI) do Governo do Amazonas, Lúcia Carla Gama; do Alto Comissário Assistente para Operações do Acnur, Raouf Mazou; e da Chefe de Escritório do Acnur em Manaus, Laura Lima.

Fotos: Ricardo Machado / Secretaria-geral da Vice-governadoria

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empresários e seringueiros recebem instruções para fortalecer a cadeia produtiva da borracha no AM

Wilson solicita apoio para instalação de consulado dos EUA em Manaus para emissão de vistos

Mercadante defende criação de programa para tratar dos desastres naturais