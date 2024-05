Atirador de elite, pai é preso suspeito de tentar matar a própria filha em Manaus

Um homem de 47 anos foi preso, na quarta-feira (15) suspeito de matar a própria filha, uma jovem de 24 anos. Segundo as investigações, ele era atirador de elite. O crime ocorreu no dia 24 de dezembro de 2023, em uma rua do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Em coletiva de imprensa, a delegada Patrícia Leão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-sul, informou que na ocasião do crime a vítima estava no carro com o marido e duas crianças, sendo o filho e o irmão dela, quando foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo efetuados contra o veículo.

“As investigações iniciaram imediatamente após o crime e foi constatado que os disparos foram efetuados pelo pai da vítima. Durante depoimento, o suspeito confessou ter estado no local do crime, mas negou a autoria dos disparos”, relatou a delegada.

A investigação policial apurou que o homem nutria um conflito com a filha em decorrência da guarda do filho dele, que estava sob a custódia da jovem. “Verificamos que o autor havia perdido a guarda da criança por ter cometido outro crime”, complementou a autoridade policial.

“O autor era atirador de elite e já havia sido detido pela polícia por agressões no passado. Ele estava foragido desde janeiro deste ano, quando a Justiça decretou sua prisão preventiva”, informou Patrícia Leão.

A ação policial contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), Departamento de Inteligência de Polícia Judiciária (DIPJ) e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai).

Durante as diligências na quarta-feira, os policiais obtiveram a informação de que ele estaria em uma empresa, imediatamente as equipes foram até lá e conseguiram efetuar a sua prisão.

O homem responderá por tentativa de feminicídio. Ele passará por audiência e ficará à disposição da Justiça.

