Pai que estuprou e engravidou filha de 13 anos é preso no interior do AM

Um homem, de 40 anos, foi preso na quinta-feira (16) por estupro de vulnerável praticado contra a própria filha, em Itapiranga, no interior do Amazonas. O crime ocorreu em 2022, quando a vítima tinha 13 anos, e ela chegou, inclusive, a engravidar em decorrência do abuso sexual.

Conforme o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a equipe de investigação tomou ciência do caso após uma denúncia realizada ao Disque 100, dos Disque Direitos Humanos, na qual informava que o infrator, possivelmente, seria o pai biológico do próprio neto, nascido em agosto de 2023.

“Em interrogatório, o suspeito negou que fosse o genitor da criança, entretanto, quando indagado se faria espontaneamente o exame de DNA para eliminar a probabilidade da paternidade, ele recusou, duas vezes, a realizar o exame”, disse.

Segundo o delegado, diante dos elementos colhidos na investigação, foi representado ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do homem, uma vez que sua convivência com a vítima provavelmente estivesse resultando em novos abusos sexuais, bem como atrapalhando as investigações, já que tanto a adolescente, quanto sua mãe, negaram que o suspeito teria praticado o crime.

“O homem negou que teria cometido o crime nas vezes em que foi questionando, contudo, no momento de sua prisão, ele admitiu verbalmente ser autor do crime contra sua própria filha”, completou.

Ainda de acordo com o delegado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Conselho Tutelar do município deram apoio no decorrer da investigação, realizando todo acompanhamento assistencial com a vítima.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

