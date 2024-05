Com previsão para inaugurar em julho, nova fábrica de energia solar criará 600 empregos em Manaus

Manaus (AM) — O Brasil está na 6ª posição no ranking mundial de produção de energia solar, com um acréscimo de duas posições em relação ao ano anterior. Em 2023, o país registrou uma capacidade operacional de mais de 37 gigawatts (GW), conforme levantamento realizado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), com dados fornecidos pela Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena). Além disso, o setor teve um crescimento significativo em termos de arrecadação, atingindo a marca de R$ 5,6 bilhões no mesmo período, representando um aumento de 49% em comparação com o ano anterior.

Seguindo a tendência em alta, a Livoltek Power Brasil, fabricante de equipamentos de energia solar, inaugura no segundo semestre sua primeira fábrica no Brasil de inversores fotovoltaicos, localizada em Manaus, no Amazonas. A unidade fabril produzirá uma variedade de produtos, incluindo carregadores para veículos elétricos e suas próprias “string boxes”, que oferecem proteção contra sobretensão e sobrecorrente, e serão compostas pelo chamado DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos Elétricos) e disjuntores próprios para aplicação em corrente contínua. A empresa confirmou que a data para a inauguração da planta está programada para quarta-feira (24) e o aporte financeiro ultrapassa os R$ 70 milhões.

Com uma área total de 18 mil metros quadrados, a planta se tornará a pioneira na fabricação de inversores fotovoltaicos em larga escala no Brasil. Inicialmente, está planejada para abrigar oito linhas de produção, com espaço disponível para expandir até 24 linhas, possibilitando alcançar uma capacidade fabril de até 1,8GW quando estiver em pleno funcionamento.

“A Livoltek foi criada em 2021 para ser o ramo de energias renováveis do grupo Hexing, globalmente. Desde então, no Brasil, somos uma das 20 marcas mais conhecidas de inversores, com parcerias com distribuidores consolidados no país. Atuamos com a fabricação de inversores fotovoltaicos on-grid, híbridos e off-grid, sistemas de proteção e medição inteligente, baterias e soluções de carregamento para mobilidade elétrica”, explica Mateus Gomes, diretor comercial da companhia.

Mateus Gomes é diretor comercial da Livoltek Power Brasil Foto: Divulgação

A empresa tem sua base na China e possui fábricas de equipamentos de energia solar na Indonésia e na África. Além disso, ela também mantém operações na Europa. Desde 2013, a empresa tem parceria com a Eletra Energy, uma das principais fabricantes de medidores de energia no Brasil. Localizada em Itaitinga, no Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, a companhia emprega mais de 1400 colaboradores. Atualmente, é responsável por fornecer mais de 60% dos medidores padrão utilizados em todas as concessionárias de energia do país.

“Nossa empresa já apostou uma vez no Brasil, ao fundar a Eletra Energy no Ceará. Na época, muitos duvidavam da viabilidade de fabricar medidores no país com custo equivalente ao dos importados da China. Hoje, 12 anos após nossa chegada, conseguimos produzir localmente com um custo praticamente idêntico ao dos fabricantes chineses. Agora, nosso objetivo é replicar esse sucesso também no mercado de energias renováveis”, afirma Mateus.

A sede em Manaus, em plena capacidade, prevê gerar cerca de 600 empregos diretos. Para o início das operações em 2024, há previsão de contratar 250 funcionários, com atuação em dois turnos. À medida que a produção da fábrica crescer, novas posições e turnos serão adicionados. A Livoltek sugere que os interessados acompanhem suas redes sociais para ficar por dentro das vagas disponíveis à medida que forem abertas.

“Os candidatos devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected] (colocar no assunto o nome da vaga aberta e localidade Manaus), ou podem entregar currículos impressos na portaria. Para os anúncios das vagas, estamos finalizando a aprovação das primeiras contratações previstas para julho”, detalha Mateus.

Sede da empresa em Manaus, em plena capacidade, prevê gerar cerca de 600 empregos diretos Foto: Divulgação

