Campanha de supermercado oferece crédito para uso no Uber em Manaus

Manaus (AM) — A campanha “Vou de Nova Era” está de volta, em Manaus. Promovida pelo Super Nova Era, a ação, sucesso a cada edição, vai garantir aos consumidores cadastrados no Zeuss, serviço de cashback adotado pela rede, voucher para uso exclusivo no aplicativo Uber. A campanha segue até dia 31 de maio.

Os consumidores que fizerem compras a partir de R$ 200, ganham um voucher no valor de R$ 10 para uso no aplicativo Uber, em viagens que tenham como ponto de partida uma das lojas do Nova Era. O cliente terá até 10 dias para usar o voucher. A promoção é válida a um voucher por número de telefone.

A ação “Vou de Nova Era” procura facilitar o dia a dia dos clientes e contribuir com a economia das famílias. A gerente de Marketing do Super Nova Era, Viviane Cavalcante, ressalta que faz parte do DNA da empresa sempre oferecer serviços diferenciados e que levem conveniência ao cliente.

“A campanha ‘Vou de Nova Era’ tem sempre bastante adesão, principalmente, por ser um serviço útil, facilita a ida ao supermercado e gera economia às famílias”, destaca.

A campanha é válida para todas as lojas do Nova Era de Manaus. Para participar é bem simples. Os clientes cadastrados no Zeuss, ao finalizar as compras e informar o número de telefone no caixa, recebem um código por SMS com o voucher. Para ativar, basta abrir o aplicativo do Uber e entrar na aba pagamento. Em seguida, é só escolher adicionar voucher e informar o código recebido por SMS. Dessa forma, o valor de R$ 10 será aplicado.

Vantagens

Para quem ainda não está cadastrado no Zeuss e quer aproveitar a promoção “Vou de Nova Era” e as demais vantagens do serviço, como cashback e ofertas exclusivas, basta baixar o aplicativo, disponível para Android e IOS.

O Nova Era também oferece outras vantagens para os clientes, como o TeuCard, cartão próprio da rede e possui benefícios exclusivos, como parcelamento em até três vezes sem juros e prazo de até 40 dias para pagamento.

Para solicitar o cartão basta acessar o site www.useteucard.com.br ou ir até o balcão de atendimento instalado nas lojas. No momento da solicitação, o cliente deverá apresentar um documento de identificação com foto e CPF.

