Falso técnico de informática é preso por aplicar golpes em Manaus

Um falso técnico de informática, identificado como Fábio coelho de Araújo, de 36 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (20). Ele estava sendo procurado por aplicar golpes de estelionato oferecendo os serviços e depois desaparecendo com o dinheiro dos clientes em Manaus.

Conforme o delegado Marcos Arruda, titular do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ordem judicial foi cumprida na sede da unidade policial, no bairro Coroado, zona leste da capital. A autoridade policial relatou que o suspeito se apresentava como técnico de informática na internet para atrair vítimas e convencê-las a contratar seus serviços.

“Após receber o pagamento adiantado, ele não realizava o serviço prometido e desaparecia, bloqueando o contato com as vítimas. As investigações apontam que Fábio já atua dessa forma há pelo menos três anos, com mais de 15 Boletins de Ocorrência (BOs) registrados em seu nome na capital”, explicou Arruda.

Segundo o titular do 11° DIP, em todos os casos, as vítimas relataram a mesma modalidade de golpe: contratação de um técnico de informática que não entrega o serviço e desaparece com o dinheiro.

O último caso ocorreu no dia 27 de dezembro de 2023, na ocasião, a vítima contratou Fábio para consertar sua impressora, combinando um pagamento inicial de R$ 500. Como não tinha todo o valor no momento, a vítima pagou R$ 200 adiantado e combinou de pagar o restante após o serviço.

“Após receber o valor, Fábio disse que iria comprar as peças necessárias para o conserto, mas simplesmente sumiu. A vítima tentou contato com ele por diversas vezes, sem sucesso”, contou o delegado.

Fábio Coelho de Araújo responderá pelo crime de estelionato e ficará à disposição da Justiça.

