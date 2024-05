Jovem é preso por matar homem com facada no pescoço no interior do AM

Elias Santos de Araújo, de 19 anos, foi preso suspeito de matar Felipe de Oliveira Silva, que tinha 20 anos. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (20), no bairro Manacá, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Mauro Soares, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, a motivação do crime teria sido em razão de desentendimentos entre os envolvidos.

“A vítima já havia golpeado o autor com uma faca em outra oportunidade, além de ter deferido ameaças de morte contra ele. Em interrogatório, o suspeito afirmou que também já havia se desentendido com a mãe da vítima, quando ela o ofendeu e ele jogou uma pedra contra ela”, disse.

Ainda segundo o delegado, na ocasião do crime, o infrator, com uma faca, desferiu um golpe no pescoço da vítima e fugiu do local em seguida.

“A vítima chegou a ser socorrida, sendo levada ao hospital da cidade, onde chegou com vida. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor foi localizado e preso horas depois do crime”, falou.

Elias Santos de Araújo responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

