Demissões de jovens crescem após primeiro mês de trabalho

Empresas demitem jovens após 30 dias do início do trabalho

Com a entrada crescente da Geração Z no mercado de trabalho, surge a necessidade de estratégias para atrair e reter esses jovens talentosos. Lidar com a Geração Z é vista como um desafio para 68% das empresas, segundo o relatório “Tendências de Gestão de Pessoas”, do Ecossistema Great People & GPTW. As informações são do site Uol.

O levantamento também mostra que a GenZ tem sido responsabilizada pelas outras gerações pela falta de comprometimento e impaciência na carreira. Um estudo do software para currículos ResumeBuilder revela que 30% das empresas tiveram que demitir um jovem zoomer após 30 dias do início do trabalho.

Marcello Amaro, CHRO da Portão 3, uma plataforma de gestão de despesas e viagens corporativas, destaca que uma abordagem eficaz envolve a compreensão das características únicas dessa geração, como a busca por propósito, flexibilidade e tecnologia. Para que eles se mantenham engajados, as organizações precisam oferecer um ambiente inclusivo, onde possam expressar sua criatividade e inovação.

“A chegada de uma nova geração sempre causa impacto, pois envolve jovens com uma visão de mundo diferente. Esses novatos têm uma maturidade diferente daqueles que já estão no mercado de trabalho, afinal, ainda precisam adquirir experiência e compreender o funcionamento de uma corporação, o que demanda tempo. O fato de que esses novos colaboradores estão acostumados com a instantaneidade e a flexibilidade proporcionadas pela tecnologia contrasta com processos burocráticos e hierárquicos comuns em muitas organizações”, afirma Amaro.

Outro aspecto importante é a valorização do feedback constante e transparente. Os membros da Geração Z apreciam o retorno imediato sobre seu trabalho e valorizam a comunicação aberta com seus gestores. Portanto, promover uma cultura de feedback construtivo pode fortalecer a relação entre os colaboradores e a empresa, incentivando a permanência e o engajamento dos jovens profissionais.

