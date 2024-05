Temu: plataforma promete concorrer com Shopee e Shein no Brasil

A empresa foi criada em 2022 com uma avaliação de mercado em torno de US$ 150 bilhões de dólares

A Temu é uma empresa chinesa de comércio eletrônico, avaliada em US$ 150 bilhões, ela vem se destacando no mundo se tornando uma grande concorrente da Shein e da Shopee. O ingresso da varejista chinesa foi autorizado pela Receita Federal.

Com a chegada da Temu no país aumenta a concorrência para Shein, Shopee, Aliexpress, Marketplace, Amazon e todos os outros aplicativos de E-Commerce, quando se trata da venda de roupas a eletrônicos e móveis.

O Brasil sendo um grande consumidor de compras online chama a atenção da poderosa chinesa que viu no mercado nacional uma grande chance de expansão a Receita Federal autorizou o ingresso da varejista no programa Remessa Conforme, que isenta a cobrança de tributos federais das compras de até US$ 50. Com a publicação, a empresa concorrente das marcas Shein e Shopee fica autorizada a operar no país.

De procedência chinesa a Temu foi criada nos Estados Unidos em 2022 na cidade de Boston, sendo um comércio eletrónico propriedade da PDD Holdings com sedes nos Estados Unidos e na Irlanda.

A empresa já opera em países da América Latina como Chile, Colômbia, México, Peru, República Dominicana e Uruguai. Segundo Pesquisa da NIQ Ebit mostra que, em 2022, 72% dos consumidores brasileiros optaram por fazer compras por ecommerce escolheram essas plataformas.

Em análise de comportamento e satisfação do consumidor alguns fóruns de compra e venda os comentários entre Temu e Shein valorizam a Temu por facilitar a navegação no aplicativo e os métodos assertivos de condução rápida e objetiva até a compra final dos produtos com “vantagem competitiva”, com plataformas de pagamentos e estrutura logística especializada.

