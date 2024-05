Corpo de bebê e de adolescente são furtados de cemitério; cabeça é encontrada

O restante do corpo da jovem, assim como o de um bebê que também foi furtado no domingo (20), ainda não foram localizados.

A cabeça de uma adolescente de 12 anos foi furtada do túmulo do cemitério onde havia sido enterrada em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. O membro foi encontrado nesta terça-feira (21), 15 dias depois de ter sido levada.

O restante do corpo da jovem, assim como o de um bebê que também foi furtado no domingo (19), ainda não foram localizados. Um terceiro túmulo também foi violado, de outro bebê, mas o corpo não foi furtado.

Encontro da cabeça

Um policial encontrou a cabeça enrolada em uma camiseta entre alguns túmulos do cemitério. A menina havia sido sepultada há 15 dias.

Pessoas foram ouvidas na delegacia da cidade, inclusive alguns suspeitos, mas ninguém foi preso. O vigia do cemitério, explicou que encontrou os túmulos violados assim que chegou para trabalhar, de manhã, e acionou a polícia imediatamente.

“Tenho 20 e tantos serviços aqui nunca tinha visto nada parecido. Nunca tinha acontecido uma barbaridade dessa”, disse.

A Prefeitura de Ponta Porã (MS) disse que abriu um processo administrativo para descobrir se houve falha de segurança e também se comprometeu a melhorar a segurança do local, com a instalação de mais pontos de iluminação e arame farpado no muro.

