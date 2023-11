Suspeito de matar homem dentro de cemitério no Dia dos Finados é preso

A Polícia Civil do Pará prendeu o homem suspeito de matar a facadas Denilson da Silva Souza no cemitério de Marapanim, no nordeste do estado do Pará, na última quinta-feira (02), Dia dos Finados.

Segundo informações da polícia, a vítima estava no cemitério para visitar o túmulo de um irmão falecido quando se envolveu em uma discussão com um homem não identificado. O desentendimento entre os dois terminou em um ataque com uma faca que resultou na morte de Denilson, atingido no peito.

A Polícia Civil (PC) iniciou uma investigação para esclarecer os detalhes do caso.

