Rede de supermercados arrecada cerca de 1 tonelada de doações para o Rio Grande do Sul

Manaus (AM) — A Rede de Supermercados Super Nova entregou, na tarde de terça-feira (21), aproximadamente 1 tonelada de donativos na Base Aérea de Manaus, no bairro Crespo, Zona Sul da capital amazonense. Entre os materiais encaminhados ao Rio Grande do Sul, destacam-se água, alimentos, roupas, ração para animais de estimação, itens de higiene pessoal e de limpeza.

A ação faz parte de uma campanha idealizada pela empresa no início do mês de maio para fortalecer a corrente de solidariedade e sensibilizar clientes, além da comunidade em geral, nas áreas onde as unidades do supermercado estão instaladas.

Para Elisama Brito, Co-fundadora da Rede de Supermercados Super Nova, desde o lançamento da ação até o recolhimento dos materiais doados, foi possível perceber uma grande mobilização.

“Com certeza, é muito gratificante para nós, saber que os clientes, fornecedores, parceiros e amigos, compraram a nossa campanha em termos de se sensibilizar e se solidarizar para com os nossos compatriotas, e perceber a necessidade urgente deles. Por isso, o curto tempo de arrecadação. A máxima ‘A união faz a força’ nunca se tornou tão real quanto hoje. Ver isso no povo brasileiro tem sido algo lindo e muito especial”, disse.

Elisama Brito, co-fundadora da Rede de Supermercados Super Nova Foto: Alyria Xavier

Além dos produtos captados por meio dos clientes nas unidades do supermercado espalhados por Manaus, a empresa prospectou parceiros do setor alimentício e também separou donativos que pudessem ser enviados para auxiliar as famílias gaúchas, afetadas pelas enchentes. Como resultado, foram doadas cestas básicas, mil escovas de dente da marca JadePro e Água Toya.

“Uma tonelada de donativos parece muito, mas para a necessidade que eles têm passado nem é tanto, afinal, a situação acaba sendo muito maior do que podemos imaginar. Apesar disso, saber que nós vamos pelo menos ajudar um pouquinho a diminuir a fome, o frio, a dor deles, já nos deixa com muito mais alento. Então, só posso ser grata!”, enfatizou Brito.

Prateleiras identificadas

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), juntamente com as associações estaduais supermercadistas de todos o País, vem realizando diversas ações para ajudar a população gaúcha.

Entre os trabalhos desenvolvidos está o incentivo pela compra de produtos feitos naquela região. “Comprar vinhos, carnes, sapatos e arroz produzidos por empresas gaúchas é uma maneira de ajudar as pessoas que estão em situação grave no estado, após enfrentarem chuvas extremas com enchentes nunca vistas na região”, detalhou João Galassi, presidente da ABRAS.

Nos últimos dias, itens como arroz, leite, queijo, carne de porco, entre outros produtos vêm ganhando mais destaque nas prateleiras de diversas redes supermercadistas do País.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Instagram adverte Regina Duarte por fake news sobre chuvas no RS

Afetados pelas enchentes no RS, 60 amazonenses chegam a Manaus neste sábado

Mortes no Rio Grande do Sul aumentam para 151