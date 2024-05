Evento GeekCon celebra o Dia do Orgulho Nerd em Manaus

Programação contará com feira de produtos geek, concurso de cosplay e k-pop com premiações, shows musicais, oficinas de desenho infantis, entre outras

Manaus (AM) – Com o intuito de celebrar o Dia do Orgulho Nerd, comemorado no dia 25 de maio, o Shopping Grande Circular promove a 2ª GeekCon. A programação acontece nos dias 24, 25 e 26 de maio, e deve reunir fãs da cultura geek, nerd, pop, otaku, Pokémon e gamers. Uma série de atrações gratuitas promete agitar a praça de alimentação do piso L3, do shopping.

Também conhecida como Dia da Toalha, a data homenageia Douglas Adams, autor de “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, onde a toalha é um item essencial. A data também marca o aniversário do lançamento de “Star Wars: Uma Nova Esperança”, o primeiro filme da saga de George Lucas, estreado em 25 de maio de 1977, um marco significativo na cultura geek.

A programação conta com uma feira de produtos geek, concurso de cosplay e kpop – ambas com premiações, shows musicais, oficinas de desenho infantis, trainer card game e board games, quiz geek, desafios e caça-palavras na Arena Pokémon, freeplay unite, espaço para random dance k-pop, entre outras.

Inscrições abertas

As inscrições para os concursos de cosplay e kpop podem ser feitas gratuitamente no link da bio do instagram @shoppingrandecircular. Os primeiros colocados ganharão prêmios em dinheiro, troféus e medalhas.

Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, explica que o evento é um dos maiores do segmento em Manaus, isso se deve a parceria com a ‘Geek One’, e visa fortalecer a comunidade geek na região Norte.

“A GeekCon é um espaço onde os entusiastas da cultura nerd podem abraçar sua autenticidade e paixão sem medo, celebrando o que amam com orgulho. A ideia é também ser um ponto de encontro incrível para todos os participantes”, afirma Júlio.

Programação completa

Dia 24/05 – Sexta-feira

17h – Desenhos para as crianças colorirem; Oficinas de desenho; Trainer Card Game e Board Games; Quiz Geek;

18h – Desafios e caça-palavras na Arena Pokémon; FreePlay Unite; Quiz Geek;

19h – Desafios e caça-palavras na Arena Pokémon; FreePlay Unite; Quiz Geek;

20h – Premiação e agradecimentos do Evento

Dia 25/05 – Sábado

17h – Show Musical

19h – Concurso Cosplay – Com Kamy Marçal

20h – Show Musical

20h30 – Resultado Concurso Cosplay e agradecimentos do Evento

21h – Encerramento

Dia 26/05 – Domingo

16h – Random Dance Kpop

19h – Concurso Kpop (Kpop Manaus)

20h – Random Dance Kpop

20h30 – Resultado Concurso K-pop e agradecimentos do Evento

21h – Encerramento

