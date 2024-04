Nerd Party marca onze anos de Orgulho Nerd e integração de colaboradores na FPFtech

Manaus (AM) — Na véspera do Dia do Trabalhador, a Fundação Desembargador Paulo Feitoza (FPFtech) organizou a 11ª edição da Nerd Party, uma tradição que vai além da celebração do Dia do Orgulho Nerd. O evento, que marca uma pausa nas atividades laborais para uma série de ações descontraídas, é aguardado por todos os colaboradores como um momento de diversificar o cotidiano.

A analista de pessoas, Ana Ferreira, destaca a tradição instaurada há mais de uma década. “Já são onze anos comemorando o dia do Orgulho Nerd. Todo mundo para ao meio-dia e depois já volta com o espírito de brincar, não tem trabalho, é o momento para diversão. Esse evento é feito principalmente com o intuito de integrar para elas valorizarem o ambiente que estão que muitas vezes eles acabam se acostumando”, ressaltou.

Rebecca Teodósio, analista de P&D trainee, também compartilhou sua visão sobre como a celebração traz uma dinâmica diferente do dia a dia.

“Sai completamente do comum, pois a empresa é diferenciada em vários aspectos. Para mim que sou colaboradora recente é uma experiência dinâmica, algo para desacelerar nossa mente antes do feriado do trabalhador. Tem sido maravilhoso para todos da empresa”, afirmou Rebecca.

A tarde foi dedicada totalmente a atividades recreativas, gincanas, jogos e guloseimas, promovendo uma atmosfera de descontração e interação entre os colaboradores. A colaboradora Elaine Garcia ressalta a importância desse momento.

“É uma oportunidade da gente interagir com todos os colaboradores, incluindo quem fica de home-office, e tem sido uma tarde de descontração que faz muita diferença no nosso dia a dia que é sempre tomado pelas atividades do cotidiano”, disse Elaine.

*Com informações da assessoria

