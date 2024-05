Zona Franca de Manaus é apresentada aos visitantes da 11ª Rondônia Rural Show

Manaus (AM) — A Suframa e a Zona Franca de Manaus (ZFM) foram apresentadas aos visitantes da 11ª Rondônia Rural Show Internacional, nesta quinta-feira (23), em Ji-Paraná. Representada pela Coordenação Regional no município (Corejip), a autarquia fez parte do rol de palestras do evento, organizado pelo governo rondoniense desde a última segunda-feira (20) e prossegue até sábado (25), no Centro Tecnológico Vandeci Rack.

A atividade foi centrada num breve histórico e os incentivos fiscais destinados à Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (ALCs), com ênfase na necessidade do cadastramento para obtenção dos referidos benefícios.

A palestra foi ministrada pelos servidores Liendenson Melo e Cyro Uchoa. A coordenadora da Corejip, Patrícia Carla Lima, ressaltou a importância do evento no sentido de fomentar novos negócios e criar oportunidades de renda e novos investimentos para a região.

“Mais uma vez a Suframa foi convidada a participar da programação desse grande evento e nossa missão aqui é apresentar os incentivos fiscais que ela administra, para a viabilidade competitiva dos produtos no mercado da área incentivada. Em paralelo à palestra, estamos prestando atendimento, não somente para tirar dúvidas, mas também fornecer esclarecimentos”, sintetizou a coordenadora.

Com o tema “Agricultura da Amazônia”, a 11ª Rondônia Rural Show Internacional ocorre na BR-364, km 333 e é voltada para a promoção da agricultura, pecuária, tecnologia rural e produtos relacionados. O objetivo é desenvolver a inovação no meio rural, estimular o agronegócio e proporcionar um ambiente para agricultores, empresas do setor e o público em geral.

“Também estamos identificando produtores e empresas que precisam de auxílio em projeto de pesquisa e inovação. Eles estão fechando parcerias com startups, que estão presentes também no evento. Mas com a falta de recursos e com as condições locais, a viabilidade fica prejudicada”, salientou Patrícia Lima.

*Com informações da assessoria

