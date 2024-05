Mais de 10 partidos disputam o comando das prefeituras nos 5 maiores colégios eleitorais do AM

A eleição deste ano nos cinco maiores colégios eleitorais do Amazonas conta com mais de dez partidos políticos na disputa pelo comando das prefeituras. As cidades de Manaus, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins e Coari estão no centro das atenções, somando milhares de eleitores que decidirão seus novos líderes.

Em Manaus, o maior colégio eleitoral com 1.392.091 eleitores, tem uma competição diversificada: PL, Cidadania, Avante, Novo, União Brasil, Mobiliza, PT e PSOL.

Pelo Partido Liberal, o pré-candidato é o deputado federal Capitão Alberto Neto. O parlamentar conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. Essa é a segunda vez que o político disputa uma eleição para a prefeitura da capital.

Já o Cidadania lançou o nome do também deputado federal Amom Mandel. O político começou na vida pública em 2020, quando foi eleito vereador. Já em 2022, antes de terminar o mandato na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Amom disputou a eleição para Câmara Federal e saiu vitorioso. Agora, ele quer ser prefeito de Manaus.

Quem lidera as pesquisas é o atual prefeito, David Almeida, que vai disputar a reeleição pelo Avante. O político foi apoiado por Wilson Lima no pleito de 2020, mas dessa vez não deverá contar com o apoio do governador, que vai ter candidato próprio. No entanto, David já afirmou que conta com o apoio de, pelo menos, seis partidos, entre eles o MDB, de Eduardo Braga, e PSD, do senador Omar Aziz.

Empresas investigadas

Seis das 14 empresas contratadas pelo Governo do Amazonas via Seduc para fornecimento de livros didáticos, paradidáticos e acervo bibliográfico para alunos da rede estadual de ensino da capital e do interior do Estado já foram alvo de investigações da Controladoria Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU), Polícia Federal (PF), Ministério Público de Contas de São Paulo (MPC-SP) e do Amazonas (MPC-AM), além do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) por irregularidades em licitações e contratações em outros Estados.

Pressão

O que era uma suposição de que o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) estaria sendo pressionado para abrir mão de sua pré-candidatura a prefeito de Manaus, foi confirmada nesta quarta (22), pelo seu colega da bancada amazonense, deputado Saullo Vianna (UB).

Saullo disse que existe, sim, uma articulação, que ele chamou de “trabalho”, para que o escolhido de Bolsonaro renuncie a corrida pela Prefeitura de Manaus. “Há um trabalho para que o Alberto Neto desista de sua candidatura para apoiar outra, a do Roberto Cidade”, declarou o político.

Emendas para saúde

A deputada estadual Mayra Dias (Avante) realizou a entrega de equipamentos e medicamentos ao hospital Jofre Cohen e à Secretaria Municipal de Saúde de Parintins. Essa ação é fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, destinada a abastecer não apenas o hospital, mas também as unidades básicas de saúde (UBS) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Durante a cerimônia de entrega, a deputada Mayra Dias destacou a importância dessa iniciativa para a comunidade. “Esta emenda de R$ 500 mil visa melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou a deputada.

Rumo ao Pacífico

A BDX Operações Portuárias, com matriz em Porto Velho RO), fará, daqui a 60 dias, a sua viagem inaugural entre Paita (Peru), no Pacífico, e Manaus (AM). A operação ocorrerá com o uso de transporte multimodal. A partir daí, consolida-se, para a empresa, a nova rota para o comércio entre o Brasil e Ásia, pelo Pacífico.

A BDX fará o transporte de 50 contêineres com eletroeletrônicos de uma grande companhia do PIM até o porto amazonense. Além de reduzir a viagem em 20 dias entre China e o Amazonas, o novo caminho é 1/3 mais barato. Por contêiner, a economia é de US$ 3 mil.

Urnas eletrônicas

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) iniciou na quarta (22) o envio das urnas eletrônicas destinadas aos Cartórios Eleitorais do interior do estado. O envio precoce é crucial para garantir a entrega a tempo. As urnas serão utilizadas no treinamento dos mesários que atuarão nas eleições municipais de 2024. A ação é realizada com antecedência para assegurar que todos os mesários estejam devidamente capacitados para o processo eleitoral. O transporte das urnas foi realizado pelos Correios.

Pré-candidatas à prefeitura

A disputa pela Prefeitura de Manaus passa a ter agora duas mulheres como pré-candidatas. Além da empresária Maria do Carmo Seffair (Novo), entrou na disputa a advogada Natália Demes (PSol).

Na votação indireta entre os 30 delegados do partido, 24 votaram em Natalia, um optou pelo locutor Thomaz Barbosa e cinco se abstiveram. Marcelo Amil, também advogado, não recebeu voto. Amil chegou a denunciar Natália na comissão de ética, mas não conseguiu reverter a candidatura dela. A próxima etapa do processo é a aprovação do nome de Natalia Demes pela Federação Rede-Psol.

Restrito com aliados

Nesta quinta (23), o prefeito de Manaus, David Almeida, que tentará sua reeleição, declarou que o evento de sua pré-candidatura para disputar o pleito deste ano será restrito para aliados e imprensa.

O evento que será realizado no bairro Morro da Liberdade, local onde o mandatário viveu a sua infância, contará com a presença políticos que o apoiam como os vereadores de sua base da CMM. Na oportunidade, o prefeito adiantou que no dia 31 de julho, dia do aniversário de sua falecida mãe, Rosa Almeida, anunciará o nome que o acompanhará às urnas em outubro.

Possível vice de Almeida

O prefeito David Almeida (Avante) não descarta que o seu vice possa ser uma mulher. Falando em possibilidades, no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido liderado pelo senador Eduardo Braga no Amazonas, que é aliado de David Almeida desde meados de 2023, a defensora pública Carol Braz é um dos possíveis nomes para compor a chapa do prefeito. Embora ela já tenha lançado pré-candidatura a vereadora, isso ainda não é definitivo, pois precisa ter o nome confirmado na convenção partidária para que realmente se torne candidata à CMM.

PGJ contesta teto

O procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Nascimento Júnior, pediu à Justiça a anulação de trecho de lei proposta pela Mesa Diretora e aprovada pela Câmara de Manaus em 2023 que fixa o salário de desembargador do TJAM como teto remuneratório dos servidores da Prefeitura de Manaus.

Em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) apresentada no último dia 13, o procurador sustentou que a Emenda à Loman n.110, promulgada em 28/08/2023, contém trechos inconstitucionais. Ele pediu a suspensão imediata dos efeitos da norma.

Novos planos

Após ter sido absolvido pelo Superior Tribunal Eleitoral (STF), o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) afirmou que não tem planos para disputar o Palácio do Planalto em 2026 e apoiará um projeto para derrotar o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ex-juiz da Operação Lava Jato disse que pretende estar ao lado de um dos governadores cotados para concorrer daqui a dois anos: Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; ou Romeu Zema (Novo), de Minas.

Formação cidadã

O deputado Thiago Abrahim (União Brasil) apresentou o projeto de lei nº 35/2024, que institui as diretrizes da Política de Formação Cidadã nas escolas das redes de ensino, pública e privada no Amazonas. “A proposta promove educação para a cidadania, alinhada aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do pluralismo político, da não discriminação, da livre manifestação, visando estimular a atuação social crítica e comprometida com o bem-estar social”, disse o deputado.

‘Braços abertos’

“Ao governador Wilson Lima, que nos proporciona esse momento de parceria para o bem da cidade de Manaus, estamos de braços abertos”, declarou o vice-prefeito de Manaus e chefe da Casa Civil municipal, Marcos Rotta (sem partido), na quarta (22), durante a entrega da feira municipal Padre Rogério Ruvoletto.

O vice de David Almeida (Avante) foi mais longe e afirmou que os braços que estão abertos para o presidente estadual do União Brasil são os mesmos que o apoiaram nas eleições de 2022, quando Wilson foi eleito governador pela segunda vez.

Taxação nas compras

O presidente Lula afirmou, nesta quinta (23), que pode vetar a taxação federal de remessas de até US$ 50, vindas do exterior. A cobrança do imposto de importação desses produtos foi incluída no projeto que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) que estava para ser votada nessa quarta (22) pela Câmara dos Deputados. A votação, entretanto, foi adiada. “A tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar”, disse o presidente. Segundo Lula, ele está disponível para discutir o tema com o presidente da Câmara, Arthur Lira.

Marcelo critica David

O pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), criticou as fracas ações de segurança pública pela atual gestão municipal. Ele vem percorrendo os bairros de Manaus e nesta semana esteve em UBSs e espaços públicos das zonas Leste e Norte, onde ouviu que as pessoas se sentem inseguras nestas áreas. “Segurança é essencialmente responsabilidade do Governo do Estado, mas a prefeitura precisa fazer a sua parte. A atual gestão deixou de cuidar da segurança dos terminais de ônibus, UBSs e escolas. Sem segurança, não existe qualidade de vida”, afirmou.

Omar cobra apoio

Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, o senador Omar Aziz (PSD-AM) fez um apelo, durante audiência pública na comissão de Meio Ambiente do Senado, para que o Governo Federal adote políticas que facilitem o ingresso de produtos feitos na Zona Franca de Manaus em países da América do Sul. “A América do Sul prefere importar da China, que é o maior emissor de gás carbônico do mundo, do que comprar de um país ou de um Estado, ou da Zona Franca de Manaus, que é muito séria quanto à emissão de CO2”, disse.

Aplausos

Ao protocolo “Não é Não”, medida para prevenir à violência contra a mulher, que será aplicado durante o 57º Festival Folclórico de Parintins, quando a Lei 14.786 já estará em vigor. O Amazonas será um dos primeiros estados a aderir a esse protocolo. Para isso, profissionais que atuam na prestação de serviços em Parintins serão capacitados para auxiliar mulheres que sofrerem constrangimentos ou violências.

Vaias

Ao casal, Renato e Aline Openkoski, que desvia doações do próprio filho que tinha Atrofia Muscular Espinhal (AME). Eles estavam foragidos e foram detidos em Joinville (SC) na quarta (22).

Aline e Renato foram condenados por estelionato e apropriação de bens após usarem parte dos R$ 3 milhões arrecadados na campanha ‘AME Jonatas’ para outros fins, como carro, academia e roupas. A criança morreu em janeiro de 2021.

A ameaça da seca

O Amazonas, um dos estados mais ricos em biodiversidade e recursos hídricos do Brasil, enfrentará, esse ano, um desafio gigantesco, a previsão de uma forte estiagem em 2024. O governo do Estado já alertou que a seca deste ano pode ser tão ou mais severa que a de 2023, trazendo consigo uma série de preocupações e a necessidade urgente de medidas preventivas.

Os baixos volumes de chuvas sobre as cabeceiras dos rios Juruá, Purus e Madeira, três dos grandes rios que cortam o estado, são um sinal claro de que a seca se aproxima. Estes rios são vitais não apenas para o ecossistema local, mas também para a vida das comunidades ribeirinhas que dependem deles para transporte, abastecimento de água e sustento. A redução no volume de água pode levar a uma série de problemas, desde a dificuldade de navegação até a escassez de água potável.

Diante dessa previsão alarmante, é imperativo que o governo e a sociedade civil adotem medidas preventivas imediatas. Algumas ações são, evidentemente, necessárias, como um sério planejamento de transporte para a população e o abastecimento de gêneros de primeira necessidade, alimentos, remédios, combustíveis e outros insumos.

Um capítulo à parte, que merece especial atenção é a prevenção das queimadas, que, com a estiagem, ficam mais frequentes e, em 2023, castigaram a população de Manaus e outros municípios da Região Metropolitana. É crucial intensificar a fiscalização e a aplicação de leis ambientais, além de promover campanhas de conscientização sobre os riscos e as consequências das queimadas.

A estiagem é inevitável, pelo menos com ações de curto prazo, mas a população precisa estar ciente da gravidade da situação e das medidas que podem ser tomadas para mitigar os impactos da seca. Campanhas educativas podem ajudar a informar sobre o uso racional da água, a importância da preservação das florestas e os riscos associados às queimadas.

A previsão de uma forte estiagem no Amazonas em 2024 é um alerta que não pode ser ignorado. O governo, em parceria com a sociedade civil, deve agir de forma proativa para enfrentar esse desafio e evitar que a história de 2023 se repita.

