Inscrições para ‘4ª Corrida Espaço Alpha’ em Manaus estão nos últimos dias

Outro lembrete é que as inscrições estão no último lote, a R$ 130, e serão encerradas na segunda-feira (27)

No próximo dia 2 de junho acontece, em Manaus, a ‘4ª Corrida Espaço Alpha’, com largada e chegada em frente à instituição cristã, situada na Av. Perimetral Thales Loureiro, 562 – Alphaville, bairro de Ponta Negra, Zona Oeste da capital. Pelo segundo ano consecutivo, o evento conta com o apoio da Fórmula Academia e, conforme o coordenador da empresa, José Roggero, “no dia da prova, os professores estarão realizando atividades de alongamento e aquecimento com os participantes”.

Outro lembrete é que as inscrições estão no último lote, a R$ 130, e serão encerradas na segunda-feira (27). Já os kits da corrida deverão ser retirados somente nos dias 30 e 31 de maio, das 10h às 17h, na sede do Espaço Alpha. No dia previsto para a corrida, a largada acontece em dois horários: Pelotão de PCDs, às 6h50 e Pelotão de Sênior e Geral, às 7h.

Ainda no local da corrida, haverá postos de coleta de doações que serão encaminhadas diretamente às ações humanitárias mantidas pela instituição na Guiana.

O Espaço Alpha prioriza ações em prol da saúde física, mental, social e espiritual. Muito mais do que um evento esportivo, a “4ª Corrida do Espaço Alpha” é um convite a cumprir o lema dessa comunidade cristã: “Ide por todo o mundo”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Comerciantes apontam aumento de 100% no preço da saca de tucumã em Manaus

Inteligência artificial vai tirar todos os nossos empregos, afirma Elon Musk

Projeto Educando com Ginga forma ‘pessoas de bem’ por meio da capoeira