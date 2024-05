Cinema exibe Garfield em sessão adaptada para autistas, neste sábado (25) em Manaus

Sala de cinema é toda adequada para atender às necessidades dos autistas, com iluminação parcial e volume de som baixo

O cinema Kinoplex do Amazonas Shopping exibe neste sábado (25), às 11h, o filme “Garfield – Fora de Casa”, em sessão adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A programação faz parte do projeto Kinoplex Azul, que realiza periodicamente sessões especiais para esse público.

A sala de cinema é toda adequada para atender às necessidades dos autistas, com iluminação parcial e volume de som baixo. Na animação “Garfield – Fora de Casa”, o personagem tem um reencontro inesperado com seu pai, que estava há muito tempo desaparecido. O gato atrai o filho para um assalto de alto risco, causando confusão e muitas aventuras. Os ingressos para a sessão adaptada já estão disponíveis no site www.kinoplex.com.br.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, destaca que o centro de compras de modo geral tem um cuidado permanente em oferecer serviços e realizar programações que promovam a inclusão de todos. “As sessões adaptadas de cinema são um exemplo disso. Tem ainda a disponibilização para empréstimo de abafadores para quem tem sensibilidade auditiva e a sala Afeto, um espaço preparado para oferecer acolhimento a pessoas com TEA em momentos de crise”, ressalta.

Feira de livros

O Amazonas Shopping também está com outra programação para as famílias. Até segunda-feira (27), o público que visitar o local pode aproveitar a feira de livros Letrinha, instalada na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central.

Organizada pela empresa Letrinha, a feira tem o objetivo de estimular o hábito da leitura desde a infância. São centenas de títulos da literatura voltados para todas as idades e que convidam as famílias para uma imersão no universo lúdico dos livros.

*Com informações da assessoria

