Amazonas FC completa 5 anos de fundação mirando estabilidade na Série B do Brasileirão

Um dos caçulas do futebol brasileiro com mais sucesso, dentro e fora de seu estado, o Amazonas FC completa cinco anos, nesta quinta-feira (23). A celebração acontece um dia após o clube aurinegro ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, para o Flamengo, na Arena da Amazônia. Foi apenas a primeira participação da Onça-pintada no torneio.

Em pouco tempo, o clube da Zona Leste de Manaus já passou a ser conhecido nacionalmente. Logo no seu primeiro ano de atividades, conquistou a segunda divisão do Campeonato Amazonense. O título na elite não tardaria e veio, em 2023, quando o time comandado por Rafael Lacerda venceu o Manauara.

Competições nacionais

Credenciado a disputar pela primeira vez a Série D do Brasileirão em 2022, graças ao terceiro lugar no Estadual do ano anterior, o Amazonas FC fez bonito de novo e chegou à semifinal da competição, garantindo seu ingresso na Série C. O acesso veio em uma vitória por 3 a 2 sobre a Portuguesa-RJ, no estádio Carlos Zamith.

Em 2023, mais uma vez a Onça-pintada se impôs e, já no ano de sua estreia na terceira divisão, sagrou-se campeã brasileiro, após duas partidas decisivas contra o Brusque-SC. Na primeira, em Manaus, houve empate sem gols. Na outra, diante da torcida adversária, o Amazonas venceu por 2 a 1, de virada, e fez a festa em Brusque.

Agora, a equipe disputa a Série B do Brasileirão. Atualmente, a equipe aurinegra está em 15º lugar, com cinco pontos em seis jogos, e sem treinador. Adilson Batista foi desligado do comando técnico após receber uma proposta para assumir as categorias de base do Cruzeiro. O próximo desafio na Segundona, com técnico interino, até então, será diante do Mirassol-SP, na terça-feira (28), em Manaus.

