Obras de pavimentação do sistema viário de Maraã inicia segunda-feira, anuncia Wilson Lima

Maraã (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que, a partir da segunda-feira (27), a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) dará início às obras de pavimentação do sistema viário de Maraã (634 quilômetros de Manaus). O anúncio foi feito durante visita ao município para a inauguração da nova orla da cidade e investimentos para o setor primário. A obra conta com investimento no valor de R$ 11,9 milhões e era aguardada pela população há mais de dez anos.

“Ainda há pouco, nós visitamos a usina de asfalto que já está montada, os equipamentos já chegaram, os trabalhadores também já estão mobilizados. Segunda-feira a gente começa aqui o trabalho de recuperação do sistema aviário do município”, afirmou o governador Wilson Lima.

Vão ser contempladas 8,30 quilômetros de vias, totalizando 27 ruas. Os serviços incluem terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização horizontal e vertical.

O foco na infraestrutura dos municípios do interior do estado tem o objetivo de levar mais segurança no tráfego, desenvolvimento social e econômico para a população e mais dignidade no ir e vir dos usuários das vias.

Investimento

Em 2023, o Governo do Amazonas investiu R$ 3,4 bilhões em 141 obras concluídas e em andamento, em 54 municípios do estado. O valor representa a geração de mais de 52 mil empregos diretos e indiretos. O investimento faz parte da estratégia do governador Wilson Lima para investir no setor e contempla obras de mobilidade urbana, rodovias, sistema viário, entre outros setores.

