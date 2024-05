Isabelle fala sobre namoro à distância com Matteus: ‘A gente dorme em vídeo chamada’

Isabelle e Matteus começaram um romance no finalzinho do “Big Brother Brasil 24” e seguem juntos mesmo depois do fim do programa. O problema é que, fora da casa, os dois precisam driblas a distância. Ela mora no Norte do país e ele no Sul. Só que isso não os impede de viver o romance e nem de cultivar o carinho um pelo outro.

“A distância é realmente uma coisa que implica. Mas acho que quando a gente quer, a gente faz valer a pena. De alguma forma (a distância) cria mais expectativa, mais saudade. A gente se fala todos os dias, se liga por vídeo chamada. ‘Bora dormir juntos no vídeo, tu dorme aí e eu durmo aqui’ (risos). A gente fala horas no telefone”, disse a ex-sister.

Isabelle fala que ela e Matteus dormem juntos fazendo vídeo-chamada quando estão longe um do outro pic.twitter.com/OdzGBjkXLE — QG de Mabelle 🧭 (@QGdeMabelle) May 24, 2024

Matteus já viajou para Manaus para estar com a amada e conheceu toda a família e amigos dela. Agora é a vez da Cunhã visitar o Alegrete.

“Conheci a mãe, o padrasto e o irmão dele. O resto da família ainda não (…). Eu tenho planos de ir para lá ainda, conhecer a terra dele, a cultura”, disse ela, também entregando os apelidos que dá para o namorado: “Chamo ele de lindo, de gatinho, meu amor, meu príncipe… Ele é tudo isso e mais um pouco. Acho que não existe nenhum adjetivo para classificá-lo. Não vai se achar muito, Matteus!

Nas redes sociais, os fãs do casal gostaram de saber mais sobre o namoro e se derreteram: “Muito apaixonados, o olho dela chega a brilhar”, disse um perfil no X. “Quando a gente ia imaginar que a Isabelle ia falar que eles dormem juntos por vídeo chamada”, escreveu outro. “Que fofo, eles dormem em chamada de vídeo”, comentou um terceiro.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Isabelle Nogueira é nomeada embaixadora do Festival Folclórico de Parintins; confira o vídeo

Isabelle Nogueira receberá medalha Ruy Araújo na Aleam

Isabelle Nogueira é confirmada como atração do Arena Planeta Boi, em Manaus