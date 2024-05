Isabelle Nogueira é confirmada como atração do Arena Planeta Boi, em Manaus

Amazon Best confirmou a apresentação da cunhã-poranga do Garantido - e agora ex-BBB - Isabelle Nogueira

No dia 25 de maio, a Arena da Amazônia recebe o Arena Planeta Boi e apresenta o grandioso espetáculo de Caprichoso e Garantido aos clientes Amazon Best. A organização do evento confirmou a apresentação da cunhã-poranga do Garantido – e agora ex-BBB – Isabelle Nogueira.

Terceira colocada na edição do reality global deste ano, Isabelle ganhou destaque nacional ao colocar em destaque a cultura do Amazonas, em especial o Festival de Parintins.

Formada em Espanhol, Isabelle tem uma trajetória muito arraigada aos eventos culturais do estado, sendo ‘coroada’ em abril deste ano como Embaixadora do Festival de Parintins. Ontem (8/5), ganhou título e medalha de honra ao mérito por pormover a visibilidade nacional e internacional da cultura amazonense.

Terceira edição do Arena Planeta Boi

O Arena Planeta Boi acontece no próximo dia 25 de maio, a partir das 20h. Com ingressos já sendo vendidos, a estimativa é que mais de 30 mil pessoas assistam à apresentação dos itens dos bois de Parintins.

Itens oficiais, que podem decidir o campeonato com suas notas, são o destaque do evento.

Além de Isabelle, o público também vai poder ver de pertinho as evoluções da Cunhã-Poranga Marciele Albuquerque; da Porta-Estandarte Marcela Marialva; da Rainha do Folclore Cleise Simas; da Sinhazinha – Valentina Cid; e do Pajé – Erick Beltrão. Eles se juntarão a Edmundo Oran, Patrick Araújo e Prince do Boi – apresentador, levantador e amo do boi, respectivamente – para levar alegria e emoção aos torcedores azulados.

A Arena da Amazônia também terá seu lado vermelho, com um super show dos itens do Boi da Baixa. Israel Paulain, Sebastião jr e João Paulo Faria apresentador, levantador e amo do boi, respectivamente – devem conduzir as apresentações da Porta-Estandarte Lívia Christina; da Rainha do Folclore Edilene Tavares; da Sinhazinha Valentina Coimbra; e do Pajé Adriano Paketá.

E é claro que, juntos a todos estes itens oficiais, não vai faltar a evolução oficial dos ‘tripas’ Alexandre Azevedo, do Caprichoso, e Batista, do Garantido, ao som da Marujada de Guerra e da Batucada.

Camarote exclusivo

O Camarote Amazon Best é um espaço exclusivo do Arena Planeta Boi. Os ingressos desse setor estão à venda por R$ 505.

No Camarote Amazon Best, os clientes terão direito a Open Bar de marcas Premium durante toda a programação da festa (incluindo cerveja, água, refrigerante, whisky, vodka e gin) e Welcome Food, oferecendo os mais variados petiscos até às 00h.

Ingressos e mais atrações

A Arena da Amazônia vai se dividir em três setores para receber os torcedores rubros e azulados: Pista Dabacuri, Área VIP Cunhã-Poranga e Camarote Amazon Best.

As compras dos ingressos podem ser feitas nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara e no site BaladApp.

As vendas também são realizadas na sede da Amazon Best, localizada na rua Nova Prata, n⁰ 225, Vieiralves.

O acesso à pista custa R$ 35. Já o setor VIP será vendido ao valor de R$ 155.

E tem mais: além das apresentações oficiais dos bumbás, outras atrações também vão abrilhantar a terceira edição do Arena Planeta Boi.

Toada de Roda e Curumins da Baixa vão aquecer o público para a grande apoteose na Arena da Amazônia. E, para encerrar a festa, o público vai contar com a animação e o bom repertório do parintinense – e forrozeiro – George Japa.

Leia mais

Festival de Parintins é homenageado em Sessão Solene na Câmara dos Deputados de Manaus

‘Ritmo dos bumbás’: Cia Athletica Manaus inicia temporada dos bois de Parintins

Boi Garantido faz apresentação cultural e visita pacientes do Hemoam