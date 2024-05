Adolescente é apreendido por matar os pais a marteladas e atear fogo no quarto do casal

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (23), por matar os pais adotivos a marteladas e depois atear fogo após uma discussão. Conforme a polícia, foi o próprio adolescente que ligou para a PM e para os bombeiros.

De acordo com relado do menor para a polícia, um dos motivos da briga é que os pais não queriam que o jovem faltasse à escola para poder descansar para uma aula de jiu-jítsu.

De acordo com os polícias, no local o menor admitiu que matou os pais com golpes de martelo, saiu de casa para lanchar com um amigo e, quando voltou, e ateou fogo ao quarto em que os pais estavam no 2º andar da residência.

O menino vivia com a família desde 2014, quando foi adotado. Ele é o irmão mais novo de um casal que teve quatro filhos. Cada criança foi adotada por uma família diferente.

Segundo o irmão mais velho do adolescente, os pais adotivos sempre foram muito amorosos, mas o menino era uma criança agressiva.

O casal morto tinha apenas o adolescente como filho.

O Corpo de Bombeiros chegou à residência, que fica as margens da Transolímpica, pouco depois das 3h da manhã desta sexta (24), para apagar as chamas que consumiram todo o 2º andar, onde ficavam os quartos da família. Pouco depois das 7h, a Policia Civil fez uma perícia no local e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

