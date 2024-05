VÍDEO: Sucuri de 5 metros é flagrada descansando em tronco no meio de rio

Sucuri de 5 metros possui a mesma cor do tronco e foi filmada com a a cabeça encostada, em um momento de descanso

Bonito (RS) — O monitor ambiental Liedison Leal, de 24 anos, flagrou o momento em que uma sucuri com cerca de 5 metros descansa camuflada em um tronco no fundo do Rio Formoso, em Bonito (MS). A serpente, que possui a cor semelhante ao do tronco, parecia ter um momento de descanso.

“Conseguiu ver? Se você tiver o grande privilégio de conseguir ver uma quando estiver aqui, vai ser uma experiência inesquecível”, comentou Liedison nas redes sociais.

Sucuri camuflada

Na imagem é possível perceber a cobra camuflada e “deitada” dentro do tronco. Segundo o monitor, a cobra possui três filhotes recém-nascidos e apesar de terem nascido agora, eles possuem entre 40 centímetros a 1,5 metro.

“Gosto de ver e registrar esses tipos de momentos. Agora, os turistas assustam quando veem um bicho desses” contou Liedison ao G1.

VÍDEO: sucuri de 5 metros é flagrada descansando dentro de tronco no meio do rio pic.twitter.com/qDIYbCJW0l — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 24, 2024

*Com informações do Metrópoles

