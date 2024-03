Sucuri é flagrada passeando em rua do bairro Riacho Doce, em Manaus

Manaus (AM) – Uma sucuri foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na tarde desta quinta-feira (28), no bairro Riacho Doce, Zona Norte de Manaus, após ser flagrada transitando em via pública por moradores da localidade.

Imagens que circularam em grupos nas redes sociais mostram os moradores manuseando o animal até a chegada dos profissionais capacitados. Outro vídeo exibe a ação do Corpo de Bombeiros, que resgata a sucuri em segurança.

Ainda de acordo com o órgão competente, o animal foi, posteriormente, solto em área de mata para voltar ao seu habitat.

Cobra na UFAM

Nesta última semana, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) também recebeu uma visita inusitada. Uma cobra foi flagrada passeando nos corredores da instituição, o que chamou a atenção de alunos e funcionários.

Vale lembrar que, em janeiro deste ano, um estudante que cursa o 2° período de Engenharia de Computação foi picado por uma cobra no estacionamento do campus.

De acordo com relato do universitário, a serpente estaria encoberta pela folhagem, que estava acumulada na calçada após um período de chuva. O estudante foi socorrido e encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, sendo posteriormente levado para a Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), onde recebeu tratamento médico.

Campanha na UFAM

É válido destacar que a universidade faz campanhas de prevenção de acidentes ocasionados por animais peçonhentos.

A Ufam orienta que, ao avistarem animais peçonhentos em ambientes com potencial risco de acidentes, o procedimento é acionar os agentes de segurança da Universidade e os especialistas da Ufam para o manejo adequado dos animais.

