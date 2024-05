Voo com amazonenses afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul chega a Manaus

Mais de 27 amazonenses afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul retornaram a Manaus, nesta sexta-feira (24), em um voo comercial que partiu de Florianópolis e chegou à capital amazonense às 16h. Outros sete passageiros devem chegar ao longo deste domingo, dessa forma, totalizando 94 pessoas realocadas durante operação da Defesa Civil do Amazonas.

A partida de Florianópolis se deve à interdição dos aeroportos nas localidades afetadas. Por essa razão, os cidadãos foram solicitados a se deslocarem para a capital de Santa Catarina, de onde embarcaram de volta para Manaus.

Entre os passageiros do último voo havia estudantes, famílias inteiras e idosos, todos impactados pelas recentes enchentes. Além disso, um cachorro, duas crianças com síndrome de Down e uma representante da tribo Kokama também estavam a bordo. Os passageiros vieram de várias cidades, incluindo Rio Grande, Porto Alegre, Gramado e Passo Fundo.

“Ficamos ilhados, nossa casa não alagou, mas fiquei com meu filho, que é especial e outro de menor, ilhados, sem poder sair. Ontem à noite na hora de a gente embarcar, alagou todo o lajeado. A gente achou que não ia conseguir pegar o carro para chegar ao aeroporto”, ressaltou Girley Rosa, passageira do terceiro voo de realocação.

Operação de realocação

Solicitações futuras serão analisadas de acordo com os critérios estabelecidos de prioridade e necessidade. Foto: Divulgação

Durante 15 dias de operação, cerca de 150 pedidos foram recebidos pela Defesa Civil do Amazonas. Inicialmente, foi realizado o atendimento e levantamento de informações para uma análise detalhada da demanda e da logística necessária. Com base nessa análise e levando em consideração critérios de prioridade, como questões de saúde, crianças e idosos, pessoas com deficiência (PCD), e estudantes isolados, a Defesa Civil deu início ao processo de realocação.

O primeiro voo de retorno dos amazonenses chegou a Manaus na madrugada do dia 18 de maio, com 34 passageiros; no mesmo dia, mais 26 pessoas chegaram no segundo voo, à tarde. Entre os passageiros estavam duas crianças com transtorno do espectro autista, uma criança com síndrome de Down, três famílias que estavam em abrigos, e a maioria das pessoas estavam alojadas na casa de amigos nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Canelas e Gramado.

