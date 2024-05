Campanha para ajudar animais afetados pela enchente no RS é organizada em Manaus

Previsão é encaminhar os donativos, via aérea, para o Sul do país ainda neste final de semana

Manaus (AM) – Uma campanha de arrecadação de ração e alimentos para os pets e animais vítimas da enchente no Rio Grande do Sul está sendo organizada pelo Grupo Nilton Lins. Os produtos doados podem ser entregues em todas as unidades da Universidade (Parque das Laranjeiras, Japiim, Manacapuru e Shopping Cidade Leste) e também nas escolas Nilton Lins (Parque das Laranjeiras e Japiim).

A previsão dos organizadores é encaminhar os donativos, via aérea, para o Sul do país ainda neste final de semana.

A campanha conta com o apoio de organizações não governamentais e entidades voluntárias e no principal centro de coleta, na unidade Parque das Laranjeiras, as doações podem ser entregues no setor de Extensão.

De acordo com dados da Defesa Civil e entidades ligadas à proteção e cuidados animais gaúchas, cerca de 10 mil animais já foram resgatados desde o início da enchente histórica e os números não param de aumentar.

