Foragido é preso ao cair de motocicleta durante tentativa de fuga na Zona Leste de Manaus

Um homem de 28 anos foi preso, na noite desta sexta-feira (24), ao tentar fugir de policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. Durante a abordagem, foi constado por meio do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) que o suspeito tinha mandado de prisão em aberto por crime de roubo.

De acordo com os policiais, o homem foi visto tentando fugir da viatura. Durante o acompanhamento, o suspeito caiu do veículo e acabou sendo capturado. Perguntado sobre o motivo da fuga, ele relatou que não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi encaminhado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Foragidos

Nos quatro primeiros meses deste ano, a Polícia Militar do Amazonas recapturou 244 foragidos da Justiça. Em 2023, o número de recapturas no mesmo período foi de 201.

O aumento é decorrente do patrulhamento de rotina e de ações policiais deflagradas pela instituição, além de operações integradas com as Forças de Segurança, como a Operação Impacto.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

