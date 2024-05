Primeira etapa do parque Gigantes da Floresta deve ser entregue no fim de junho

As obras da primeira etapa do parque Gigantes da Floresta, na área da praça molhada, com atrações aquáticas, estão na fase final de conclusão e a estimativa é de que a entrega seja no fim de junho. Nesta sexta-feira (24), o prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou a estrutura.

O parque Gigantes da Floresta fica localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nas zonas Leste e Norte, dentro do parque Amazonino Mendes.

O prefeito explica que o Gigantes da Floresta será inaugurado em duas etapas, a primeira referente à praça molhada, onde tem esculturas de peixes dos rios amazônicos, e a segunda, sendo a área dos demais animais da fauna, como répteis, felinos e primatas.

“Nós vamos inaugurar esse parque em duas fases. Essa primeira etapa com a praça molhada, com a obra já bem avançada. A segunda etapa também está com os trabalhos bem adiantados com as artes dos felinos, répteis e primatas. E aí, até o final do mês de junho, a gente programa essa inauguração da primeira etapa do parque Gigantes da Floresta, com a segunda etapa para agosto, talvez para o meio de setembro”, informou o prefeito.



Etapa cênica

A parte cênica, interativa e lúdica do parque Gigantes da Floresta possui várias frentes de obras e serviços simultâneos. Ela tem a maior praça molhada de Manaus, com 3,6 mil metros quadrados. A área total do parque envolve 134 mil metros quadrados, com projeto arquitetônico do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Entre ferros moldados e esculpidos, operários seguem executando os cenários com vários níveis de conclusão e acabamento. A construção terá cenários interativos temáticos, com rampas de escalada, escorregadores, área molhada, entre outros. Todas as figuras ligadas à floresta serão manuseadas como brinquedos lúdicos para as crianças e interativos para os adultos.

