Prefeito faz visita técnica em obras da segunda etapa do parque Amazonino Mendes

Obras do novo espaço seguem em ritmo acelerado, com 85% concluídas

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta terça-feira (7), visita técnica nas obras da segunda etapa do parque linear Amazonino Mendes, construído entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nas zonas mais populosas da capital, Leste e Norte. As obras do novo espaço seguem em ritmo acelerado, com 85% concluídas e os quiosques com 95%.

“Aqui nós vamos ter um CAPs (Centro de Atendimento Psicossocial), que já está praticamente pronto, quadra de esporte, playground, pistas de caminhada, praça de alimentação, teremos espaços de convivência. O espaço será mais uma opção de lazer para os moradores das duas maiores zonas populacionais da nossa cidade”, afirmou Almeida.

Quiosques, ciclovia, pista de caminhada, quadra poliesportiva, piso, postes e iluminação externa são as construções mais avançadas no complexo. O platô em construção terá três quiosques, uma quadra de areia, dois playgrounds e um playground inclusivo, academia ao ar livre, dois paraciclos, quadra poliesportiva e área de estacionamento.

Em uma das áreas, os operários também trabalham no plantio e roçagem de grama; na execução dos portões de entrada e pintura; e acabamentos do piso, passeio e ciclovia. No novo CAPs, estão sendo realizadas a aplicação de resina no piso; limpeza fina das salas; arremates de pintura; conclusão da calha da cobertura principal e instalação de vasos e lavatórios.

Outro avanço na segunda etapa no parque linear é no cenário amazônico. Os artistas trabalham nas armações de concreto, determinando os detalhes das esculturas, com suas escamas, curvas e características das espécies. Paralelamente, as equipes estão dando forma ao espelho d’água da área molhada.

Primeira etapa

A primeira etapa do parque foi entregue no aniversário de Manaus (24 de outubro), em 2023. As bacias de retenção de água pluvial ajudam a dar o traçado natural do espaço público, com curvas e aclives, ganhando áreas de vivência, bosqueadas, faixa saudável com pista de caminhada, faixa verde para a arborização e ciclovia, quiosques, um inédito playpet e mobiliários.

A terceira fase contempla um conjunto habitacional dividido em três blocos distintos de cinco pavimentos cada, com vagas de estacionamento para carros e motos. Entre os blocos serão construídas calçadas arborizadas e mais playgrounds.

*Com informações da assessoria

Leia mais

David Almeida garante registro de imóveis aos moradores do bairro Zumbi, em Manaus

David Almeida lidera pesquisa na corrida eleitoral para a prefeitura em 2024

David Almeida abre vantagem nas pesquisas à Prefeitura de Manaus