Defesa Civil do AM destaca medidas preventivas para minimizar os efeitos da estiagem

O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil, intensifica a adoção de medidas preventivas e uso racional de recursos naturais para a população dos municípios que moram em áreas de risco com o intuito de minimizar os efeitos da estiagem neste ano no estado.

O secretário da Defesa Civil, coronel Francisco Máximo, enfatizou que as orientações precisam ser adotadas, principalmente, por quem mora em áreas de risco.

“Há uma probabilidade de ter uma estiagem, e temos o compromisso de levar recomendações necessárias para que a população possa estar preparada, tendo aí uma atenção especial para as pessoas que moram em área de risco e os mais vulneráveis. Temos que consumir de forma racional os recursos e evitar desperdícios”, disse o coronel.

Orientações

Manter-se informado: fique atualizado com informações oficiais sobre a estiagem e alertas de emergência. Siga sempre as orientações das autoridades locais para sua segurança e a de sua comunidade.

Siga sempre as orientações das autoridades locais. Foto: Divulgação

Uso racional de água e energia: desligue aparelhos quando não estiver em uso e opte por lâmpadas de baixo consumo para economizar energia; armazene água potável, feche as torneiras, conserte vazamentos e reutilize a água sempre que possível.

Planejamento

Está em andamento a construção do plano de trabalho estadual para que as secretarias atuem no planejamento prévio para minimizar os efeitos da estiagem, caso ocorra. A Defesa Civil tem realizado desde o mês de janeiro reuniões com setores como indústria e comércio, poderes públicos, empresas de telecomunicações e concessionárias de água e energia para fornecer informações e coordenar ações de prevenção diante da possibilidade de outra severa estiagem em 2024.

No dia 9 de maio, o governador Wilson Lima anunciou a emissão de licenças ambientais para a dragagem em quatro trechos de rios do Amazonas e destacou que o Governo do Estado tem agido de forma antecipada para minimizar os impactos da estiagem deste ano, cuja previsão é de que seja tão ou mais intensa quanto a de 2023.

