Prefeitura de Manaus vai lançar plano de contingência para desastres naturais

O prefeito de Manaus, David Almeida, lançará nesta terça-feira (28), o Plano de Contingência (Plancon) 2024, elaborado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec) para ser implementado na capital amazonense. A apresentação do documento ocorrerá no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), localizado no cruzamento das avenidas Ephigênio Salles e Umberto Calderaro Filho, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul.

O Plano de Contingência Municipal é um documento estratégico que define as ações das diversas entidades municipais antes, durante e após desastres naturais como chuvas intensas, cheias, estiagens e incêndios. O objetivo é coordenar esforços para reduzir a ocorrência de desastres e, caso ocorram, minimizar seus impactos.

O plano detalha ainda as ações de cada órgão municipal, promovendo uma atuação conjunta e eficiente, além de estabelecer a logística necessária, como bases de reunião, pontos de abrigo, hospitais e unidades de saúde, organizados pela Zona Administrativa de Manaus. Dessa forma, a prefeitura busca garantir uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência.

Seca

O novo plano será lançado como medida para reduzir os impactos da seca na capital amazonense que, em 2023, registrou a pior da história, período onde o Rio Negro alcançou a menor marca em 121 anos.

Os dados de abril de 2024 do Monitor de Secas da Agência Nacional das Águas (ANA), mostrou que, apesar do período de cheia no Amazonas, 70% do território enfrenta secas que variam entre moderada, grave e extrema e que os 30% restantes sofrem secas fracas.

Se comparado ao levantamento realizado em abril de 2023, a piora das condições hidrológicas foi muito significativa: ano passado a situação era inversa, com a grande maioria do território sem seca e com seca fraca; apenas 10% apresentavam quadro de secas preocupantes, concentrados na divisa com o Estado do Acre.

O Monitor de Secas é um processo de acompanhamento contínuo do grau de severidade das secas no Brasil, com base em indicadores climáticos e nos impactos causados pelo fenômeno em curto e longo prazo.

Leia mais:

MPAM apura uso político da segurança pública por parte da deputada estadual Débora Menezes (PL)

David acredita em nova aliança com Wilson Lima no segundo turno da eleição à prefeitura

Amom Mandel tem seis candidatos para vice à Prefeitura de Manaus